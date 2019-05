Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea episod al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 5, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Este incredibil, dar adevarat. Cinci ani de relație s-au spulberat dupa doar cinci ore in Thailanda. Alarma a sunat mai devreme ca niciodata, spre panica concurentelor care nu știau ce se intampla.

- In aceasta seara la „Xtra Night Show”, ispita Maria Ilioiu a avut de spus cateva lucruri dure la dresa lui Ionuț Gojman. Focoasa roșcata nu s-a sfiit deloc sa-l ironizeze pe cel care acum joaca rolul de ispita masculina, la „Insula Iubirii”.

- In anul 2003, Romania era cucerita de fenomenul „Big Brother“, emisiune ce pozitiona postul Prima TV in topul televiziunilor din tara noastra, amintește click.ro. Cei de la Antena 1 au anuntat ca, in noul sezon „Insula iubirii“, una dintre ispitele masculine este Adrian Demetrian, care era cunoscut…

- Lovitura cumplita pentru frumoasa ispita Maria Ilioiu de la emisiunea „Insula iubirii”! Focoasa roșcata a trecut prin momente extrem de dificille și a facut o dezvaluire complet neașteptata!