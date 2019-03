Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Lorei, Dan Badea și soția sa Madalina au devenit, saptamana trecuta, parinți pentru prima data. ”De duminica trecuta sunt taticul lui Arias Dan. De o saptamana suntem acasa, suntem bine, Madalina se simte extraordinar. E o perioada minunata și inca ne adaptam impreuna. M-am simțit binecuvantat…

- Salubrizare de primavara a inceput in Capitala. Inarmati cu saci pentru gunoi si mult entuziasm, mai multi voluntari au adunat deseurile reciclabile, dintr-un parc din sectorul Botanica. Oamenii s-au mobilizat pe o retea de socializare.

- Una dintre cele mai controversate ispite de la "Insula Iubirii" a luat o decizie radicala, dupa ce in urma cu doar cateva luni, un tatuaj aproape ca i-a distrus pielea. "Primul tatuaj il am de opt ani. S-a decolorat. Am zis sa vreau sa fie culorile vii. A fost povestea asta cu tatuajul vechi, tatuajul…

- Cehoaica Petra Kvitova, a doua jucatoare a lumii si proaspat finalista la Australian Open, a parasit inca din faza sferturilor de finala turneul de la Sankt Petersburg, 4-6, 1-6 cu Donna Vekic (30 WTA), si va pierde aproape 400 de puncte in ierarhia mondiala.Castigatoare in sala din Rusia…

- Bogdan a dat-o uitarii pe fosta sa soție, Hannelore, și iubește din nou. Acesta traiește o poveste de iubire cu o tanara de 20 de ani. Bogdan și Hannelore au trecut prin experiențe mai puțin placute la show-ul Insula Iubirii. Dupa emisiune, cei doi s-au casatorit, insa mariajul lor nu au mers și au…

