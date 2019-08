Stiri pe aceeasi tema

- Desparțire neașteptata in randul protagoniștilor de la „Insula Iubirii”. Dupa ce i-a jurat iubire veșnica partenerului sau, Maria Ilioiu a decis sa puna capat relației pe care o avea de mai multa vreme.

- Dupa o relatie de 3 ani, Maria Ilioiu si iubitul si-au spus "Te pup, pa, pa"! Invitata in platoul emisiunii "Agentia VIP", controversata ispita de la "Insula Iubirii" a marturisit ca si-a dat seama, in sfarsit, ca omul langa care a trait atat timp nu este potrivit pentru ea.

- Maria Ilioiu, ispita de la ”Insula Iubirii” este implinita pe toate planurile. Și-a lansat o colecție de costume de baie care se bucura de succes, iar relația pe care o are cu Andrei e din ce in ce mai serioasa.

- Alexandra și Aurel au fost cei care au venit impreuna pe „Insula Iubirii” și chiar daca rebelul emisiunii a inșelat-o cu ispita Maria Ilioiu, cei doi și-au mai dat o șansa. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers, iar acum, fiecare iși vede de drumul lui.

- In urma cu un an, Aurel a picat in ispita cu nimeni alta decat frumoasa Maria Ilioiu. Prezenta lui si a Dianei in sezonul 5 a starnit numeroase controverse. Ei bine, Aurel si Maria au stat fata in fata si si-au spus tot!