Stiri pe aceeasi tema

- Grapini a afirmat ca niciun comisar european nu a criticat vreun guvern si cu atat mai putin guvernul propriei tari. "Eu am apreciat-o foarte mult pe Corina Cretu, o stiu de foarte mult timp. Cred ca a iesit din limita mandatului de comisar, pentru ca nu intri in detalii cu un anumit guvern,…

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Piatra-Neamt, despre Corina Cretu, ca "a iesit din limita mandatului de comisar european" atunci cand si-a criticat propriul guvern pentru lipsa absorbtiei fondurilor europene. Grapini a afirmat ca niciun comisar…

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Piatra-Neamt, despre Corina Cretu, ca "a iesit din limita mandatului de comisar european" atunci cand si-a criticat propriul...

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat, intr-un interviu pentru Romania Tv, ca nu i s-a propus sa fie premier si ca aceasta functie nu intra in calculele ei de viitor. Corina Cretu sustine ca ar vrea sa fie in continuare comisar european.

- In cadrul campaniei de canibalizare a propriului partid, asa cum este normal in asemenea cazuri, cei din PSD incep sa-si arunce peste bord pe toti cei considerati drept „elemente dusmanoase, deviationisti si tradatori“ in raport cu persoana Liderului Unic. Absolut de inteles, cu rezultatele logice ce…

- Corina Cretu se declara dezamagita de atacurile la adresa sa venite din interiorul PSD, „partid caruia i-a dedicat 30 de ani din viata“, si spune ca „va merge pana la capat“ cu un proces in care partidul sau Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct, sa demonstreze cum „tradeaza“ ea interesele nationale.…

- Premierul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu Corina Crețu, comisarul european pentru politici regionale, un subiect de discuție fiind construirea a trei spitale regionale. "Cei doi oficiali au discutat despre posibilitațile de finanțare existente și au identificat soluții de realizare a acestor…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca, atata timp cat se afla in aceasta functie, va spune ceea ce are de spus atunci cand exista riscul de a se pierde bani europeni si a amintit ca de 4 ani a atentionat guvernele care s-au aflat la putere despre riscul ca Romania