Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Tokes i-a adresat o rugaminte președintelui Klaus Iohannis rugamintea de a lua masuri petru ca maghiarii din Ardeal sa nu ajunga sa aiba "soarta germanilor din Transilvania". "Domnule Președinte! Primiți sincerele mele considerațiuni pentru faptul ca saptamana trecuta la intalnirea…

- „In aceste conditii, toti romanii se asteapta ca, de aceasta data, presedintele tarii sa reprezinte cu onoare Romania si pe romani la Strasbourg", a transmis, luni, europarlamentarul Claudia Tapardel. „In calitate de europarlamentar roman imi doresc ca in discursul sau, presedintele Klaus…

- K. Iohannis: Educatia romaneasca se afla intr-un moment de cumpana Foto: presidency.ro. Educatia româneasca se afla într-un moment de cumpana, în care deciziile luate în prezent vor afecta viitorul - a declarat presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de marcare…

- „Initiativa celor 3 Mari este pe linia Uniunii Europene", a spus Juncker in deschidere. El a salutat prezenta lui Rick Perry, secretarul de stat american pentru Energie, care „adauga ce trebuie la eforturile noastre de dezvoltare". Seful CE a vorbit in limbile engleza, germana si franceza, subliniind…

- Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, la Cotroceni pe Mark Rutte, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. Vor fi discutate subiecte cu privire la relatiile bilaterale, dar si aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda europeana si cea internationala. „Vor fi abordate cu prioritate…

- Adrian Radulescu a declarat ca una dintre marile probleme ale agricultorilor romani sunt relațiile cu bancile straine care nu vor sa ii imprumute. Aceasta se pare ca este și o cauza a stagnarii agriculturii care conduce și la creșterea importurilor de cereale. "Exporturile cele mai mari sunt…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

- Actiunea Ecaterinei Andronescu impotriva lui Liviu Dragnea nu este criticata doar de liderii PSD, ci si de opozitie. Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al PPE, afirma ca Andronescu nu este cu nimic mai buna decat Dragnea."Ecaterina Andronescu nu este cu nimic mai…