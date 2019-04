Europarlamentarul Maria Grapini a facut urmatoarele precizari pentru DCNews: „Cand am ajuns la imbarcare, era un grup foarte galagios. In momentul in care trecea unul dintre eurodeputați, pentru ca au fost mai mulți in avion, se mobilizau unii pe alții sa comenteze. S-a comentat și cand doamna de la imbarcare a spus ca business și sky priority merg separat de economic. Au inceput sa țipe, sa spuna ca și ei sunt oameni. Eu nu am știut ca este un grup al domnului Bușoi. Am vazut doar ca sunt niște persoane agitate, care țipa la imbarcare ca pe stadion".

„Totau fost nemulțumiți”