- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a transmis o scrisoare președintelui Parlamentului European, David Sassoli, in care solicita deschiderea unei anchete la nivelul tuturor statelor membre, prin Europol, pentru depistarea și eliminarea rețelelor de trafic de persoane, potrivit Mediafax.„Stimate…

- Premierul a anunțat ca va da o ordonanța de urgența, pentru ca in cazul criminalilor, pedofililor și violatorilor sa fie data și pedeapsa cu inchisoarea pe viața. Iata ce e declarat Viorica Dancila ”Astazi s-au implinit 2 saptamani de la primul apel al Alexandrei. Tragedia de la Caracal ne-a adus in…

- Tragedia de la Caracal schimba legile! Cartelele prepaid vor fi cumparate doar cu buletinul, iar sistemul 112 va fi modernizat. Vor fi mai mulți operatori și toți vor urma cursuri de pregatire profesionala.

- Raed Arafat, a afirmat, miercuri seara, ca sistemul de urgența 112 nu este perfect, ca acesta trebuie corectat, dar nici nu se poate spune ca acesta „este la pamant”. „Sigur vor muri foarte multi oameni daca populatia pierde increderea sa sune”, a spus Raed Arafat.

- Președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni EUROPOL Cosmin Andreica a afirmat, in contextul cazului din Caracal, ca nu exista reglementari legislative care sa prevada modul in care trebuie tratate disparițiile de persoane.„Avem o problema, care va ieși la iveala și noi am tot sesizat-o,…

- Europarlamentarul socialist David Sassoli a fost ales miercuri presedinte al Parlamentului European (PE) pentru urmatorii doi ani si jumatate, informeaza Reuters.In varsta de 63 de ani, Sassoli a obtinut o majoritate simpla in a doua runda de vot desfasurata in prima sesiune plenara a Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri o scrisoare catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la situatia din Republica Moldova. In textul scrisorii, seful de la Cotroceni le cere celor doi gasirea „in regim de urgenta”…