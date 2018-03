Stiri pe aceeasi tema

- Maria Grapini i-a scris lui Klaus Iohannis: “Aveți obligația, domnule Președinte, sa aparați suveranitatea statului! Batjocoriți romanii daca nu o faceți!“Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, continua demersurile in scandalul care destabilizeaza Romania, zilele acestea, pe tema ingerințelor…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Guvernul a publicat scrisoarea adresata de prim-ministrul Viorica Dancila presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibile „ingerinte“ ale institutiei de la Bruxelles, „in functionarea Justitiei si statului de drept din Romania“.

- Guvernul a dat publicitatii scrisoarea adresata de prim-ministrul Viorica Dancila presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibile „ingerinte“ ale institutiei de la Bruxelles, „in functionarea Justitiei si statului de drept din Romania“.

- Curtea Constituționala le transmite delegației Comisiei Europene, venita in vizita in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), ca nu mai dorește ca CCR sa participe in viitor la discuțiile pe aceasta tema. "In debutul intalnirii, președintele Curții Constituționale a transmis…

- NEWS ALERT Liviu Dragnea, atacat de "Grupul de la Cluj": "Poarta intreaga țara dintr-o criza in alta!" Ioan Rus, unul dintre liderii "Grupului de la Cluj", i-a transmis cateva mesaje extrem de dure presedintelui PSD, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului. "Deoarece a trecut…

- "In lipsa de orice alta ocupatie, cei din PNL critica si arunca public cu tot felul de acuzații la adresa membrilor guvernului. Mai nou, in loc sa fie preocupat de promovarea intereselor cetațenilor romani la nivelul instituțiilor europene, Daniel Buda de la PNL se trezește sa ceara demisia ministrului…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare oficiala la forul european.

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- In prima parte a anului viitor, tara noastra are marea sansa de a fi in fruntea Uniunii Europene timp de sase luni. Chiar daca, astazi, riscul de a parea nepregatiti in fata uzantelor si a procedurilor birocratice de la Bruxelles este unul destul de mare, Romania este obligata de aceasta misiune importanta…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit in decursul zilei de joi si cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul principal al discutiei fiind „modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie”. Timmermans a mentionat ca nu exista vreun dubiu ca…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania, deși atat Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila au fost relativ recent la Bruxelles. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepreședinte…

- Catalin Radulescu a tunat și a fulgerat la adresa vicepreședintelui Comisiei Europene! Romania nu trebuie sa se aseze in genunchi in fata lui Frans Timmermans, spune un deputat PSD. Conform lui Catalin Radulescu, vizita oficialului european ar trebui folosita pentru ca Guvernul si Parlamentul sa-si…

- A mai adaugat ca nu exista un termen la care MCV ar expira, asa ca Romania trebuie sa respecte, tot timpul, toate recomandarile Comisiei Europene. Pana cand? Pana la Pastele Cailor, pentru ca maharii Uniunii Europene sa aiba cand poftesc motive de a refuza Romaniei statutul de partener cu drepturi…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului…

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Este prima vizita a premierului de la preluarea mandatului. Cu detalii despre programul de astazi, Ionuț Gheorghe, jurnalist TVR.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin, care traieste de mai multi ani in Londra, raspunde celor care au criticat-o pentru postarea de pe Facebook in care relata o vizita acasa, in Romania.

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Dancila susține nu a fost invitata sa participe la dezbaterea din Parlamentul European unde s-a dezbatut situația justiției din țara noastra, dar va face o vizita la Bruxelles, in 20-21 februarie, cand se va intalni cu presedintele Comisiei Europene. „Acolo este o problema care e vizibila cu ochiul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”.

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei,…

- Florin Tanasescu Deci, domnule consul sau domnule ambasador, puteti sa-i faceti mamei un cadou, acum la batranete, de ziua ei ? In drumul vostru saptamanal (numit și city break), acasa–n Romania, puteti sa luati și urna cu cenușa pe care sta lipita fotografia mea ? Știti cum sunt aștia mai batrani și…

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar.

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…