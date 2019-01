Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va analiza indeaproape legea din Austria privind ajustarea alocatiilor copiilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii in ceea ce priveste compatibilitatea ei cu legea UE dar a...

- Comisia Europeana a reactionat, luni, dupa ce Austria a decis diminuarea alocatiilor pentru copiii romanilor care muncesc in acest stat, aratand ca acestia trebuie sa primeasca "aceleasi beneficii, indiferent de nationalitatea lor sau de locul unde se afla copiii lor".

- In conferinta de presa cotidiana a executivului comunitar, purtatorul de cuvant Margaritis Schinas a fost intrebat daca CE este ingrijorata de situatia pregatirii presedintiei romane a Consiliului UE, date fiind recenta demisie a lui Victor Negrescu din functia de ministru delegat pentru afaceri…

- Intr-un astfel de context, Tokes a mers mai departe, adresandu-i o intrebare președintelui Romaniei: "Este ciudat pentru noi, ungurii, confratii minoritari ai domnului presedinte Klaus Iohannis, ca dansul elogiaza ziua Unirii atat timp cat dupa si din cauza acestei Adunari Nationale, respectiv a…

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene.Parlamentul de la Viena a adoptat miercuri…

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene.

- Transportatorii solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și Autoritații de Supraveghere Financiara desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la RCA, informeaza…

- Fostul premier Sorin Grindeanu spune ca nu i se pare “chiar in regula” ca Avocatul Poporului a plecat in concediu și nu și-a lasat dreptul de semnatura, precizand ca este un lucru “forțat”, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat vineri, la Timișoara, de catre jurnaliști ce parere are despre…