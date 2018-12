Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Guvernului au fost azi la Alba Iulia pentru o ședința solemna, dar, cand au ieșit, au fost huiduiți de grupuri de oameni prezenți afara. Eugen Teodorovici, Ministrul Economiei, a fost intrebat de un jurnalist cum comenteaza huiduielile și indemnurile la demisie, chiar in moment ce acestea se…

- Europarlamentarul Maria Grapini a cerut explicatii Comisiei Europene pentru existenta in continuare a mecanismului de cooperare si verificare pentru tara noastra, informeaza Antena3.ro.Citește și: INCIDENT la Alba Iulia! Premierul Dancila și delegația guvernamentala, HUIDUIȚI: 'Nenorocitilor,…

- Liderul PNL a precizând ca cei doi primari beneficiaza de sustinerea sa si ca vor fi înscriși pe lista electorala pe locuri eligibile. „Domnul Falca beneficiaza de susținerea mea și e normal și firesc pentru ca reprezinta una dintre cele mai puternice organizații ale partidului.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a inscris pe lista partidului pentru a candida la alegerile europarlamentare din 2019, subiect pe care edilul l-a evitat de-a lungul timpului, cand era intrebat daca va candida sau nu, scrie news.ro. Citeste…

- „Și-a depus candidatura domnul primarul Gheorghe Falca. Domnul Falca beneficiaza de susținerea mea și e normal și firesc pentru ca reprezinta una dintre cele mai puternice organizații ale partidului. Pentru domnul Falca nu va fi nicio problema sa se acomodeze cu Parlamentul European pentru ca domnia…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru a condamnat atitudinea de ieri din Parlamentul European a europarlamentarului botoșanean Mihai Țurcanu, care alaturi de colegii sai de la PNL, a votat impotriva Romaniei și romanilor.

- El a afirmat ca nu este atat de hotarat daca va merge la Bruxelles, fiind legat de orasul pe care il conduce de 25 de ani. 'E foarte interesanta chestia aceasta aceasta cu patru pe loc, cinci pe loc. Nu suntem la niciun examen, la nicio chestiune, totul este o discutie, pana la urma, politica. Si…

- In contextul informațiilor distorsionate despre situația din Romania, informații ce ajung la Bruxelles, Renate Weber a vorbit și despre MCV. „Eu chiar am sperat ca MCV-ul e un mecanism in care sa fim parteneri ai Comisiei. Cand vin toate misiunile sa iși ia informații și sa evalueze, e important…