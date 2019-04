Maria Grapini, în PE: Nu trebuie să mai avem un caz ca Austria... Europarlamentarul Maria Grapini a punctat, din start, confuzia totala și poziția ilogica a unor colegi din PE. "Noi nu vrem sa se faca un singur sistem de securitate sociala, ci sa fie respectat pentru lucratorul care beneficiaza de mobilitate și merge intr-un stat același sistem de securitate pentru lucratorul autohton! Este incredibil sa vrem o piața unica, sa avem mobilitatea lucratorilor, dar sa nu fie respectate conditiile de securitate și de plata ale salariului, la munca egala. Sigur, nu e poate cea mai buna varianta, dar haideți sa comparam... Nu trebuie sa mai avem un caz ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

