- Biroul Electoral Județean Timiș a fost sesizat, in urma cu puțin timp, de un incident grav petrecut la secția 74 de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara – a disparut o ștampila de vot. S-a dispus oprirea activitații in secția de votare și s-a solicitat forțelor de ordine sa verifice daca ștampila…

- Sectia de vot de la Scoala Generala numarul 30, locul unde a votat si primarul Nicolae Robu s-a dovedit a fi cea mai atractiva din Timisoara! Aici s-au prezentat cei mai multi votanti din oras in cursul diminetii. Sectia de votare de la sectia de votare 157, deschisa la Scoala Generala nr. 30, a avut…

- Alina si Mihai au fost printre primii alegatori intr-o sectie de votare din localitatea Sacalaz de langa Timisoara, scrie news.ro. Alina inca purta rochia de mireasa, iar Mihai era imbracat in costumul de mire. De la nunta, cei doi s-au dus direct la votare. Citeste si Klaus Iohannis, la sectia…

- Doi tineri din judetul Timis, Alina si Mihai, si-au unit destinele cu o zi inaintea votului, iar noaptea trecuta a avut loc petrecerea de nunta. La finalul acesteia, cei doi tineri proaspat casatoriti au facut primul lor drum impreuna ca sot si sotie la sectia de votare, potrivit news.ro.Alina…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a votat la ora 9.00, la sectia de votare unde este arondat, de la Scoala gimnaziala nr. 30 din Timisoara, el spunand ca a votat pentru cea mai buna reprezentare a Romaniei si ca, desi exista sondaje, ”nu avem decat sa asteptam rezultatele oficiale” ale…

- Președintele PNL Ludovic Orban a votat duminica la alegerile europarlamentare și la referendum pentru ca Romania sa ramana un stat european in care puterea sa nu mai emita ordonanțe de urgența care sa incalce independența justiției. ”Am votat ca sa fiu sigur ca Romania va fi condusa de oameni cinstiți…

- Municipalitatea lugojeana a luat toate masurile pentru ca alegerile pentru Parlamentul European și referendumul pe teme legate de justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis, de duminica, 26 mai, sa se desfașoare in cele mai bune condiții. In municipiul Lugoj și in localitațile aparținatoare,…

- Andrada Mazilu, invațatoare la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, a fost premiata pentru excelența la Gala MERITO 2019, care a avut loc miercuri seara. La evenimentul unde a fost prezent și președintele Romaniei Klaus Iohannis au fost premiate 12 cadre didactice din toata țara. Andrada…