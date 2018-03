Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce SRI a publicat protocolul de colaborare cu Parchetul General, membrul CSM din partea societații civile, Victor Alistar, a vorbt despre ce pași considera ca ar trebui luați in acest context, dar și despre problemele pe care acest act le pune pentru societate.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, trage un semnal de alarma, dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Liderul ALDE sustine ca ”lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o ”fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general…

- Populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, spune guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Citeste si: Florin Calinescu SE DEZALNTUIE! Atac DUR la adresa lui Liviu…

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) avertizeaza ca epidemia de holera ar putea reveni in forta in Yemen in cazul in care organizatiile umanitare nu vor beneficia de acces neconditionat pentru a preveni acest...

- Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Adriana Pistol, a declarat sambata ca in cursul lunii februarie rata de vaccinare impotriva rujeolei nu depasea 45% la nivel national si a pledat, in acest context, pentru adoptarea legii vaccinarii.Citeste si: Rasturnare de situatie in…

- Comunicat de presa: Rugam toate instituțiile publice, autoritațile la nivel national și local, ministere, magazine comerciale, mall-uri, cinematografe, teatre, etc. ca prin decizii proprii, sa interzica consumul oricarui tip de produs din tutun in locațiile proprii. InfoCons trage un semnal de alarma…

- Un barbat a incercat sa se sinucida și s-a aruncat in gol de la balconul parlamentului Olandei. Incidentul s-a petrecut in timp ce in plenul Legislativului avea loc o dezbatere despre crima organizata

- Am mai vorbit despre faptul ca poftele pentru anumite gusturi sau alimente indica, de cele mai multe ori, carențe in organism. Corpul nostru ne transmite semnale, problema este ca nu știm sa le interpretam...

- Joi, 22 martie, de la ora 10.00, la Barajul Paltinu, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Prahova va desfașura un exercițiu cu forțe și mijloace in teren, pentru antrenare in vederea intervențiilor in ipoteza producerii unui cutremur urmat de inundații la baraj.

- Asociatia Tomis Antidrog Constanta se alatura demersului public initiat de secretarul de stat al MAI, dr. Raed Arafat, prin care se trage un semnal de alarma asupra promovarii excesive a fumatului folosind noile aparate "fara fumldquo;. Metodele de marketing gen "testeaza gratuitldquo; nu fac decat…

- Grupul sindical al Directiei pentru Sport si Tineret a judetului Constanta s a raliat actiunii de protest a Sindicatului National Sport si Tineret, participand la greva japoneza organizata la nivel national Prin acest demers s a tras un nou semnal de alarma cu privire la mai multe aspecte care ii privesc…

- "Intre discuțiile despre congresul lui Liviu Dragnea și presupusa poza a Codruței Koveși din interviurile lui Sebastian Ghița, pare ca nici nu observam cateva evenimente majore internaționale care pot afecta economia Romaniei." - Este opinia Ioanei Petrescu, fost ministru de Finante in Guvernul Ponta.…

- O noua criza este posibil sa vina, dar riscul pentru Romania este sa nu o perceapa ca pe o oportunitate, a declarat, joi, Steven van Groningen, presedinte si CEO al Raiffeisen Bank, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL:…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, trage un puternic semnal de alarma, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat la Palatul Cotroceni. Acesta susține ca fondurile pentru acest eveniment sunt foarte reduse și daca nu ne trezim in maxim o luna de zile, festivitațile de Centenar…

- Medicii legisti trag un semnal de alarma, dupa ce au descoperit cauzele reale ale decesului subit al Israelei Vodovoz. Autopsia a aratat ca fosta balerina a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt si a provocat o hemoragie interna masiva, potrivit Stirile Pro TV. Citeste si: DOLIU…

- Cristina Tarcea, presedintele Curtii Supreme, a declarat, la bilantul pe 2017 al Inspectiei Judiciare, ca anul trecut a fost unul in care au existat comportamente care au adus prejudicii de imagine actului de justitie, subliniind ca nicicand corpul magistratilor nu a fost mai lipsit de unitate.Citeste…

- Incalzirea globala isi arata efectele. Potrivit Bloomberg, daca oamenii de stiinta au dreptate, oceanul va inghiti cea mai mare parte din insule, pana la sfarsitul acestui secol si poate chiar mai devreme. In aceasta situatie se afla si Republica insulara Kiribati.

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a spus miercuri, la prezentarea Bilanțului pe 2017, ca anul trecut procurorii au avut de soluționat 1.752.000 de dosare, punctand ca 533.000 de dosare au fost soluționate. Totodata, procurorul general a prezentat și cateva date ingrijoratoare. „Circa…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a lansat un semnal de alarma cu privire la recuperarea prejudiciilor, facand trimitere la activitatea ANABI. Potrivit lui Kovesi, Romania are de recuperat un miliard de euro „numai din investigațiile DNA”.„(...) Daca in anii trecuți vorbeam de hotarari definitive…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC.

- Constantin Budescu a vorbit despre meciul cu AFC Hermannstadt, 0-3, din sferturile Cupei Romaniei, și a spus ca echipa roș-albastra trece printr-o perioada dificila. "A fost rușinos. Nu am putut face mai mult. Adversarii au jucat mai bine și trebuie felicitați. Meritau victoria. Ei s-au acomodat mai…

- Germania trebuie sa se asigure ca nu este exploatata de catre alte tari, a declarat ministrul german al Economiei dupa ce presedintele chinezilor de la Geely a cumparat aproape 10% din Daimler. 0 000 00

- Filosoful Mihai Sora (101 ani) trage un semnal de alarma dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea din funtie a sefei DNA, afirmand ca nu doar viitorul unei institutii-cheie este in pericol, ci insusi viitorul Romaniei.

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a transmis o scrisoare deschisa catre presedintele Klaus Iohannis, cu privire la mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale care sunt de natura sa aduca grave prejudicii ordinii publice si sigurantei nationale, conform unui comunicat transmis de…

- Un raport publicat marti de Bundestag, camera inferioara a parlamentului, trage un semnal de alarma cu privire la dotarea armatei germane, atragand atentia asupra problemelor tehnice ale submarinelor, avioanelor si elicopterelor, precum si asupra personalului insuficient, transmite AFP. …

- Studiul publicat recent in revista de specialitate British Medical Journal scoate la iveala o posibila legatura intre consumul de mancare „ultra-procesata” si cancer. Desi este nevoie si de alte studii pentru confirmare, cercetatorii...

- Pentagonul cere o marire considerabila a cheltuielilor militare in 2019 si doreste sa fie aprobat un buget de 686 de miliarde de dolari de catre Congres, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei, transmite CNN.Sustinand…

- Utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea de analize de laborator care sa dovedeasca necesitatea si eficienta tratamentului, reprezinta o crima impotriva umanitatii si o deturnare de fonduri de la CNAS prin recomandarea nejustificata de medicamente,…

- Peste 100 de ambulante nu pot fi folosite zilnic la interventii din cauza defectiunilor tehnice, a declarat luni prim-adjunctul inspectorului general al IGSU Daniel Dragne, conform Agerpres.El a spus, cu prilejul prezentarii bilantului UGSU pe anul 2017, ca anul trecut au fost gestionate zilnic…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- Pentru ca monedele virtuale au inceput sa prinda avant si sunt din ce in ce mai atractive pentru populatie, Banca Nationala a iesit la rampa si avertizeaza asupra riscurilor pe care le comporta cumpararea acestor monede. Reprezentantii BNR trag un semnal de alarma si sustin ca monedele virtuale sunt…

- Dan Nistor a ratat o șansa uriașa sa aduca victoria lui Dinamo in prelungirile partidei cu CS U Craiova, scor 2-2, și nu concepe ca Dinamo sa rateze play-off-ul. ...despre șansele la play-off: "De unde am șutat am crezut ca mingea intra in poarta la faza aia din prelungiri. Ce sa facem? Strangem randurile.…

- „Ceaușescu a pus capat perioadei de liberalizare din anii 60-70. Ma tem ca acum, un soi de putere colectiva incearca același lucru: sa puna capat liberalismului democratic. Cu Ceaușescu drept exemplu și spirit tutelar. Aceeași personalizare a instituțiilor, aceeași fidelitate lipsita de demnitate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) trage un semnal de alarma! Prin aceasta inițiativa, ANPC vrea sa le aduca la cunoștința romanilor o schimbare legislativa importanta. Comisarul-șef regional Brașov, Sorin Claudiu Susanu, da informații referitoare la noua Lege nr.…

- Un medic de la Spitalul Universitar trage un semnal de alarma dupa finala Australian Open de sambata și critica decizia organizatorilor de a le lasa pe Simona Halep și Caroline Wozniacki sa joace pe canicula, fara sa ia nicio masura pentru a atenua efectul caldurii sufocante de la Melbourne.

- Doi parlamentari rusi au denuntat vineri tentative de amestec strain in alegerile prezidentiale, informeaza AFP. Principala modalitate de ingerinta consta in informatii trunchiate in presa straina, au explicat ei. Senatorul Andrei Klimov, seful comisiei pentru apararea suveranitatii din Consiliul…

- Martina Navratilova, câștigatoare a 18 turnee de Grand Slam, a vorbit despre situația în care se afla Simona Halep înaintea finalei Australian Open: nu are sponsor tehnic. "Este ridicol! Nu știu ce s-a întâmplat cu Adidas.…

- Cancerul este o boala care afecteaza, la nivel mondial, milioane de oameni, fapt pentru care un medic oncolog atrage atentia ca un aliment ar trebui sa dispara definitiv din dieta noastra, întrucât este otrava.

- Temperatura medie de la suprafata Pamantului a fost, in 2017, a doua cea mai ridicata din 1880, anul in care au inceput masuratorile, potrivit unei analize a NASA, citata de NEWS.RO. Citeste si: Numire de ULTIM MOMENT in Politie! Ministrul de Interne a facut ANUNTUL: Cine ii va fi adjuct noului…

- Proiectul legislativ de restrictionare a creditarii, despre care se vorbeste de peste jumatate de an, are doua variante de limitare: majorarea avansului prin cresterea gradului de acoperire a creditului cu garantii si limitarea ratei imprumuturilor la un anume procent din venitul net al solicitantului,…

- Ion Tiriac critica situatia politica din ultima perioada. Afaceristul a vorbit despre efectele economice ale schimbarii Guvernului dupa doar jumatate de an si despre modul cum suntem perceputi de oamenii de afaceri si de institutiile din afara tarii.Citește și: PSD, 'detonat' din interior:…

- Psihologii trag un semnal de alarma in privinta indivizilor care trateaza animalele cu cruzime. Astfel, comportamentul unei persoane care are asemenea porniri nervoase poate degenera, iar agresivitatea se poate transfera uneori si asupra oamenilor. In ultima perioada, cazurile de cruzime asupra animalelor…

- Presa europeana se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalitati ale vietii internationale, un text profund nelinistitor pentru ca aliniaza nu numai un apel de o duritate fara precedent, ci si o serie de argumente care, cel putin, ar trebui sa ne puna foarte serios pe ganduri.

- Daca vrei sa faci echipa buna cu cantarul, ar fi indicat sa renunti la apa minerala carbogazoasa. Nu o spun eu, ci cercetatorilor de la Universitatea Birzeit, din Palestina, care susțin ca apa minerala contribuie semnificativ la creșterea in greutate și chiar la apariția obezitații. Iar cel vinovat…

- Amenzi de zeci de mii de lei pentru taximetriști. Brigata Rutiera a anunțat ca peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de politisti, unui numar de 30 de taximetristi. Aceștia au fost sanctionati pentru lipsa documentelor.

- Un renumit profesor de neurostiinta si psihologie de la Universitatea din California, Matthew Walker, explica efectele negative pe care le poate suferi creierul si corpul uman din cauza lipsei somnului. Specialistul spune ca lipsa somnului ne poate imbolnavi chiar de Alzheimer. Și asta pentru ca nopțile…

- Miliardarul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta inceputul unei noi crize globale, "cea mai mare pe care o va prinde in timpul vietii, scrie Business Insi...

- Sorin Raducanu, fost și actual candidat la președinția FRF, a declarat ca Liga I este marcata de meciuri aranjate, iar raul nu poate fi indreptat decat de instalarea lui la „Casa Fotbalului”.