- Maria Ghiorghiu a lansat o noua profeție ingrijoratoare. Clarvazatoarea a anunțat pe blogul sau personal ca urmeaza un eveniment unde vor fi foarte mulți raniți. Ea susține c naoptea trecuta a auzit un glas care i-ar fi spus despre toate aceste nenorociri care urmeaza sa se petreaca. Maria Ghiorghiu…

- Maria Ghiorghiu a anunțat pe blogul personal ca un puternic cutremur urmeaza sa aiba loc, in urma caruia multe vor fi distruse. Celebra clarvazatoare nu știe, insa, locul și ziua in care va avea loc seismul. „In aceasta dimineata, o lumina puternica precum un fulger, imi arata o incapere la sud -Est,iar…

- Maria Ghiorghiu a anunțat pe blogul personal ca o tragedie urmeaza sa se produca la Constanța. Celebra clarvazatoare nu știe, exact, data la care ar urma sa aiba loc nenorocirea. „In aceasta noapte in timp ce scriam aici pe blog, desi eram cu ochii pe monitor, aud glas care spune ceva tare ingrijorator…

- Iulia Vantur a „fugit” din India pentru o perioada! Ea s-a intors in Romania pentru a prezenta Cerbul de Aur 2018. Celebra prezentatoare a aparut intr-o ținuta de vis pe scena din Piața Sfatului de la Brașov, rochie pe care Andreea Marin a purtat-o in primavara anului trecut la emisiunea „Uite cine…

- Romania, in DOLIU. Previziunea socanta . „Se va cutremura din temelii” O profeție șocanta pentru țara noastra: Maria Ghiorghiu, care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a facut o profeție șocanta pentru țara noastra ea a afirmand ca Romania va fi in doliu. Conform unei postari facute pe blogul personal,…

- Nu este suficient doar sa ai un aparat de fotografiat, important este sa ai idee cum și cand sa-l utilizezi. Trebuie, insa, sa ai mult noroc pentru a imortaliza un cadru inedit, care sa faca inconjurul lumii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta cele mai cutremuratoare fotografii din istoria…

- Maria Ghiorghiu a facut public un mesaj pe blogul personal, in care a vorbit despre efectele devastatoare ale topirii ghețarilor. Urmeaza un cutremur devastator in Romania? Profetie infricosatoare:"Vor fi sute de morti!" Orasele care sunt vizate de seism "In aceasta dupa amiaza, in…

- Dupa ce Maria Ghiorghiu a prevestit ca tara noastra va fi cuprinsa de inundatii care vor distruge tot in cale, dar si de un razboi ingrozitor, un alt prezicator a dat vesti sumbre. Clarvazatorul Istrate spune ca un cutremur teribil va avea loc in Romania. Seismul va fi destul de mare si va…