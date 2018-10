Maria Ghiorghiu, PROFEŢIE CUMPLITĂ. "Urmează un atac prea sângeros!" Maria Ghiorghiu, care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a lansat o noua profeție șocanta. Mai exact, este de parere ca in urmatoarea perioada va avea loc un atac prea sangeros" "Dragii mei, in aceasta dimineața, treaza fiind, aud glas poruncitor care striga așa: "Sa terminam cu atrocitațile!" Apoi un glas tremurand, spune așa: "Un atac sangeros. Cine e slab de inger, sa nu se uite. Atacul este prea sangeros. Dupa care, glasul dispare. Dragii mei, din nefericire, vom auzi de un groaznic atac sangeros. Unde va avea loc acesta sau in ce context, eu nu cunosc dragii mei. Atunci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

