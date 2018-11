Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana de tir a Italiei, Marianna Pepe, a murit in aceasta saptamana, la varsta de 39 de ani, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de parterenul ei, de fața fiind chiar copilul ei in varsta de doar 5 ani.

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu, despre care se spune ca ar fi prezis incendiul din Colectiv, anunta o „apocalipsa alba” la iarna. Maria Ghiorghiu sugereaza ca ceva cumplit s-ar putea intampla in aceasta iarna. Aceasta susține ca Apocalipsa Alba va lua forma unui viscol puternic si iminent,…

- Maria Ghiorghiu, sustine, intr-o postare pe blogul personal, ca in perioada urmatoare ar putea sa se produca o noua tragedie. Maria Ghiorghiu a prezis marele CUTREMUR. "Vor fi multe pierderi de vieti omenesti, vor curge rauri de lacrimi nesfarsite" Dragii mei, tot in aceasta dupa amiaza,…

- Accident teribil in Turcia, soldat cu moartea unei familii din Blaj. Este vorba despre familia Ilieș, foarte cunoscuta in oraș. Soții Ilieș și fiica lor, fosta candidata la Primaria Blaj, Andreea Catalina Ilieș, au decedat, iar soțul acesteia, un cetațean italian, a ajuns la spital. Accidentul s-a produs…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu este in doliu. Asupra familiei sale s-a abatut o drama fara margini, iar in urma cu puțin timp, ea a impartașit vestea trista cu prietenii virtuali. Maria Ghiorghiu, marturisiri devastatoare despre moartea pe care nu a prevestit-o Maria Ghiorghiu a aflat ca nepotul…

- Maria Ghiorghiu face o noua previziune socanta! Cunoscuta clarvazatoare sustine, din nou, cu pamantul se va cutremura puternic. Ceea ce nu stie insa, este locul si ziua in care va avea loc seismul.

- Maria Ghiorghiu a anunțat pe blogul personal ca o tragedie urmeaza sa se produca la Constanța. Celebra clarvazatoare nu știe, exact, data la care ar urma sa aiba loc nenorocirea. „In aceasta noapte in timp ce scriam aici pe blog, desi eram cu ochii pe monitor, aud glas care spune ceva tare ingrijorator…