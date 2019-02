Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu face o noua profeție cutremuratoare. Aceasta indica faptul ca Sfarșitul Lumii este aproape și ca Iisus Hristos va veni pe Pamant ca sa salveze omenirea. "Dragii mei , Tot in aceasta dupa amiaza, deși eram preocupata cu scrisul pe Blog, aud glas care spune așa:"Vin…

- Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prezis tragedia de la clubul Colectiv, in urma caruia au decedat 64 de oameni, face un nou anunt terifiant. Intr-un mesaj postat pe blogul sau, Maria Ghiorghiu vorbeste despre un nou cutremur intens ce va lovi Romania si indeamna oamenii la rugaciune si…

- Nicio zi fara vești proaste de la prezicatoarea Maria Ghiorghiu. Evident, pentru intreaga planeta! Femeia despre care se spune ca ar fi reusit sa prevada tragedia de la Colectiv spune ca toti vom fi afectati de ce urmeaza. A visat un șir de „In aceasta dimineata in zori, ma trezeste un Soare…

- Maria Ghiorghiu, cea care ar fi prezis catastrofa din Colectiv, dar si moartea unor personalitati importante, trage un semnal de alarma pe blog. Faimoasa clarvazatoare Baba Vanga, predictii socante. Ce ne asteapta in 2019 "Dragii mei, in aceasta dimineata, in zori de zi, ma trezeste…

- Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are milioane de fani și un succes rasunator pe plan muzical. Interpreta are planuri mari pentru 2019, pe care le-a dezvaluit la sfarșit de an. Mai mult, artista ne-a marturisit cum a reușit sa slabeasca 5 kilograme, dupa cateva reguli…

- Maria Ghiorghiu, despre care se spune ca a vazut dezastrul de la Colectiv, vorbește despre o noua tragedie asemanatoare, una de proporții. Maria Ghiorghiu anunta prapad de Sarbatorile de iarna 2018. Glasul divin a pus-o in alerta. "Sa ne pazim viata" "In aceasta dimineața, ma trezește…

- De altfel, femeia incearca sa anunțe populația de fiecare data cum primește vreun mesaj divin, prin intermediul internetului, scrie fanatik.ro. Clarvazatoarea scrie pe blogul sau personal fiecare mesaj care ii este transmis de sus. Maria Ghiorghiu a susținut ca va exista un lanț de atentate teroriste.…

- Maria Ghiorghiu susține ca a avut o viziune despre o iarna cumplita, cu zapezi ce vor ajunge la doi metri inalțime. Iata ce a scris Maria Ghiorghiu pe blogul personal: In aceasta noapte, in timp ce scriam la articolul anterior, deși eram cu ochii pe monitor, vad in spatele meu inspre…