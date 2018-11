Maria Ghiorghiu, previziune cumplită despre o nouă tragedie în România Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prezis tragedia din Colectiv, sustine ca numarul despre care a scris pe blogul ei personal i s-a aratat de doua ori consecutiv, semn ca ceva cu adevarat important urmeaza sa se intample, scrie huff.ro. „Dragii mei, astazi dimineata, in zori de zi, ma trezeste o lumina alba si orbitor de stralucitoare, lumina ce-mi arata un numar format din patru cifre. Acest numar era 3347. Acest numar fratilor, pulsa continuu, asa cum ne bate inima in piept. Era scris cu lumina alba, stralucitoare si asezat ca pe un norisor oval bleu, foarte aproape… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis incendiul din Colectiv face, din nou, o previziune ingrijoratoare. Femeia a scris pe blogul sau ca omenirea ar putea fi lovita de o noua tragedie, iar țara noastra este și ea vizata.

- Maria Ghiorghiu a facut o profeție cutremuratoare! Clarvazatoarea a vorbit pe blogul ei despre un numar care ne va schimba viața. Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prezis tragedia din Colectiv, sustine ca numarul despre care a scris pe blogul ei personal i s-a aratat de doua ori consecutiv,…

- Maria Ghiorghiu susține ca a avut o viziune despre o iarna cumplita, cu zapezi ce vor ajunge la doi metri inalțime. Iata ce a scris Maria Ghiorghiu pe blogul personal: In aceasta noapte, in timp ce scriam la articolul anterior, deși eram cu ochii pe monitor, vad in spatele meu inspre…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, la Digi 24, ca Romania are in prezent un numar de 11 paturi pentru marii arsi, adaugand ca in cazul unei tragedii precum cea de la Colectiv s-ar apela la ajutor extern. ‘In acest moment avem viabile 11 paturi (pentru marii arsi – n.r.). Atat. Nicio…

- Maria Ghiorghiu, sustine, intr-o postare pe blogul personal, ca in perioada urmatoare ar putea sa se produca o noua tragedie. Maria Ghiorghiu a prezis marele CUTREMUR. "Vor fi multe pierderi de vieti omenesti, vor curge rauri de lacrimi nesfarsite" Dragii mei, tot in aceasta dupa amiaza,…

- Maria Ghiorghiu a lansat pe blogul personal o profeție șocanta, ea spunand ca se va produce ”un incendiu groaznic, cu flacari uriașe, fum negru și zgura”. ”In aceasta noapte, in timp ce scriam aici, pe blog, deși eram cu ochii pe monitor, vedeam inspre sud un incendiu groaznic, cu flacari…

- Celebra prezicatoare Maria Ghiorghiu are o noua premoniție pe care a facut-o publica pe blogul sau. In visul Mariei a aparut un bloc imens, care urmeaza sa se prabușeasca. „Astazi dupa amiaza in timp ce scriam aici pe blog, vad inspre sud, sub un cer de ziua, vad un cartier de blocuri inalte in mijlocul…

- Filosoful Mihai Șora a comentat incendiul produs sambata la un bloc nou din București. El a adus aminte cititorilor sai ca tragedia din clubul Colectiv se poate repeta oricand și ca ”in Romania, corupția ucide, nenorocește vieți”. ” Un bloc a ars ieri in București. Bloc nou. Doi oameni au ajuns la spital,…