Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis asasinatul de la metrou, drama de la Colectiv si multe alte nenorociri, vine din nou cu o premonitie! Maria Ghiorghiu sustine ca se va intampla ceva atat de grav, incat tricolorul Romaniei va fi coborat in berna!

- Anul 2017 a inceput cu proteste de amploare in toata tara, insa se pare ca raul abia urmeaza! Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu, cea care a prevestit si incendiul din Colectiv, anunta ca o noua Revolutie va lovi Romania. (CITESTE SI: A anticipat dezastrul de la Colectiv, iar acum... Celebra prezicatoare…

- Impreuna cu raportul, Romania TV a prezentat in exlusivitate poze de la tragedie care nu au aparut in presa. Intr-o imagine cutremuratoare, se observa un telefon in clubul Colectiv dupa stingerea incendiului, pe care apeleaza insistent ”mami”, mama uneia dintre victime. Raportul…

- Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a anticipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine ca trebuie sa ne asteptam la un lant de atentate teroriste in viitorul apropiat. Maria Ghiorghiu…

- Profetie cumplita inainte de Anul Nou: „Va fi prapad. Aud un glas care imi spune ceva ingrijorator” Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine…

- Maria Ghiorghiu sustine ca va exista un lant de atentate teroriste. "Dragii mei, chiar daca este atat de tarziu, eu scriu pe blog ceea ce bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului imi ingaduie a auzi si a vedea. Deci, in timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune ceva extrem de ingrijorator, dar si vad…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis incendiul de la Colectiv, dar si alte tragedii din Romania si nu numai, a facut dezvaluiri halucinante in legatura cu locul in care s-ar afla trupul Elodiei Ghinescu. Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cunoscuta parapshiholoaga a explicat…

- Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine ca trebuie sa ne asteptam la un lant de atentate teroriste in viitorul apropiat. A

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut o reacție foarte categorica fața de crima oribila de la metrou care a avut loc la inceputul acestei saptamani. Crima de la metroul bucureștean, din urma cu cțateva zile a șocat pe toata lumea . Magdalena Șerban, o femeie in varsta de 36 de ani, a ucis-o…

- Marturie cutremuratoare a Alexandrei Tanasescu, corespondentul ProTV la Lausanne. Aceasta a relatat pe contul ei de Facebook impresiile traite luni, cand sicriul Regelui Mihai a fost lasat singur inainte și dupa slujba de la Biserica Ortodoxa. Departe de ochii publicului din Romania, interesul propriei…

- Maria Ghiorghiu a postat pe blogul sau un nou mesaj ingrijorator. Fanii ei cred ca ea a prezis mai multe tragedii, printre care tragedia de la Colectiv, moartea Stelei Popescu si a Cristinei Stamate. Acum, clarvazatoarea sustine ca tara noastra va trece prin incercari foarte grele.

- Maria Ghiorghiu, una dintre cele mai cunoscute clarvazatoare din Romania, a facut o noua declarație uimitoare, prin intermediul blogului sau. Femeia care a vazut tragedia din colectiv avetizeaza!

- Maria Ghiorghiu este clarvazatoarea care a prezis foarte multe dezastre și tragedii, printre care și tragedia de la Colectiv, dar și incendiul devastator de la Breaza. Aceasta susține ca un nou cutremur va veni și se va manifesta dinspre Est și Sud-Est.

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis dezastrul de la Colectiv, are o noua viziune devastatoare. Prezicatoarei i s-a aratat in vis ca urmeaza un cutremur devastator. Vestea buna este ca nu va afecta Romania, insa sustine ca se va produce in zona de Est, Sud-Est. „In aceasta clipa dragilor, vad…

- Maria Ghiorghiu, cea care a prevazut tragedia de la Colectiv, anunța o &"mare revoluție&" în România. Aceasta a scris pe blogul personal ca cineva &"dinafara României&" vrea sa ne distruga țara.

- Dan Petrescu a fost luat prin surprindere de startul partidei dintre FC Voluntari si CFR Cluj, iar antrenorul a intarziat iesirea pe teren, fiind luat pe nepregatite de intonarea imnului Romaniei. Antrenorul liderului Ligii 1 a stat mai mult la cabine si a iesit pe teren in momentul…

- Florin Andone (24 de ani) s-a luat la bataie cu coechipierul Alejandro Arribas la antrenamentul de luni al lui Deportivo, a fost exclus din lotul pentru meciul de Cupa cu Las Palmas si reprimit o zi mai tarziu, iar acum a aflat intentiile conducerii lui Deportivo la Coruna. Chiar…

- Stela Popescu si Cristina Stamate – doua mari actrite ale teatrului din Romania. Din nefericire, cele doua artiste au parasit aceasta lume la nici macar o saptamana distanta una de cealalta. Putini au stiut ca intre cele doua exista o prietenie uriasa dincolo de scena. Ele imparteau aceeasi cabina de…

- Maria Ghiorghiu susține ca va avea loc un cutremur puternic, iar Romania va avea parte de doliu național. "Vom auzi de un cutremur mare. Vedeam un cutremur, o camera mare si o femeie care se sperie. Din pacate, am primit un nou mesaj despre cutremurul mare din Romania. Nu te teme, mai dureaza!…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, pista cutremuratoare pe care o ia in calcul politia. Conform unor surse demne de incredere, oamenii legii au ridicat probe din casa Stelei Popescu si nu exclud varianta unei crime, supozitie intarita si de faptul ca regretata actrita…

- Maria Ghiorghiu a vorbit despre copilaria ei și despre momentul in care și-a dat seama ca poate prevesti tragedii, scrie huff.ro. Citeste si Maria Ghiorghiu face o noua premonitie SOCANTA. "Incepe un cutremur intens!" "Eu prevad tragediile care urmeaza nu numai in Romania, ci pe tot…

- "Salariatii APIA din centrele judetene protesteaza pentru ca sunt afectati de legea salarizarii unitare, legea 153 si de transferul contributiilor de la angajator catre angajat. Astfel, de la 1 ianuarie noi avem scaderi de salarii. Scaderile salariale depind de functie. Sunt scaderi de la 600-700…

- Maria Ghiorghiu a facut public un mesaj in care vorbeste despre faptul ca un cutremur cu o magnitutine ridicata va lovi una dintre zonele globului. Maria Ghiorghiu, previziuni cumplite: "Va fi varsare de sange! Vor iesi in strada, teoristii si cutremurele vor lovi Romania" "16 Noiembrie…

- Politia bulgara a destructurat un grup organizat care transporta migranti in Austria, acestia trecand prin Romania dupa ce traversau Dunarea cu barci inchiriate de la pescari, relateaza miercuri agentiile BTA si EFE. Opt indivizi - sase bulgari si doi pakistanezi - au fost arestati in cadrul unei…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive despre ”divortul” dintre Rocsana Marcu si Antena. Plecarea blondei de la ”Agentia VIP” ascunde neintelegeri legale survenite intre ea si reprezentantii judiciari ai postului TV, care nu au reusit sa obtina o despartire in conditii amiabile.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat marti, la Parlament, ca in prezent, in Romania, sunt 18 autostrazi in executie si ca are convingerea ca anul viitor vor fi dati in folosinta "minim" 150 de kilometri. "Sunt 18 autostrazi in executie, mai mari sau mai mici. Fiecare proiect din cele 18…

- Clarvazatoarea care a prezis devastatorul incendiu de la ”Colectiv”, dar si mai multe atentate din lume a revenit cu o noua premonitie. Maria Ghiorghiu spune ca a vazut ”explozii in lant” care vor avea loc in Romania.

- Turistii romani incep sa se distanteze de mirajul super-ofertelor si preturilor foarte mici si se bazeaza pe incredere, apreciaza suportul pre si post vanzare realizat prin serviciile de relatii cu clientii si gradul de recunoastere in piata al agentiei. Toate acestea sunt elemente ale unei piete…

- Cea mai mare tragedie din istoria recenta a Romaniei a scos la iveala una dintre cele mai durereroase și in același timp periculoase probleme din Romania: condițiile din spitale. Ce s-a schimbat la doi ani de la tragedie in ceea ce priveste tratamentul ranitilor cu arsuri grave aflati in aceasta seara,…

- Raed Arafat sustine ca o tragedie ca cea din clubul Colectiv, se poate Intampla din nou in Romania. O autorizatie pentru securitate la incendiu nu garanteaza ca nu ar putea exista probleme, a spus seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru Digi 24.

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv. El a amintit ca mesajul acelor zile a fost „coruptia ucide” si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei.

- Mama lui Alexis Matache, moarta in Colectiv, face dezvaluiri emoționante. Cristina Matache a scris un mesaj pe contul de socializare, in care dezvaluie cum a decurs ultima intalnire cu fiica ei. La doi ani de la tragedia din Colectiv, Cristina Matache nu poate trece peste pierderea fiicei sale. Copleșita…

- In urma incendiului din 30 octombrie 2015, 64 de persoane au murit, 27 in incendiul propriu-zis iar restul ulterior, in spitalele din Romania si din strainatate, si alte 146 au fost ranite. Dupa incendiu, procurorii au demarat mai multe anchete privind patronii clubului Colectiv, ai firmei de artificii…

- Oana Roman, mesaj cutremurator la 2 ani de la tragedia din Colectiv. Vedeta este revoltata de felul in care au decurs lucrurile in privința anchetei facute pentru a afla cine este vinovat de moartea celor 64 de tineri. Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a revoltat și mai tare…

- Pe 30 octombrie 2015, la ora 22.33, aprinderea spumei acustice cauzata de utilizarea incorecta a focurilor de artificii in clubul ”Colectiv” din București, la concertul trupei ”Goodbye to Gravity”, provoaca un incendiu de 153 de secunde. 26 de persoane decedeaza pe loc, numarul lor crește pana la 65,…

- Confuzia provocata de modificarile Codului fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Estul Europei, intr-un moment in care economia romaneasca inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE, transmite Bloomberg.Agentia de presa…

- Interventia din seara zilei de 30 octmbrie 2015 ar fi trebuit sa fie o lectie pentru autoritati, dar mai ales pentru constiinta patronilor de cluburi. Lucrurile se misca incet si se vad, la doi ani distanta, modificari doar in ceea ce priveste ligislatia de functionare a localurilor sau in modul…

- Politistii de frontiera de la Naidas, judetul Caras - Severin, au oprit, joi, pe DN 57, in apropierea frontierei de stat, o masina inmatriculata in Bulgaria, condusa de un cetatean roman. Politistii au gasit in interiorul autoturismului unsprezece cetateni straini care nu vorbeau limba romana…

- Victor Dobre, fost barman in clubul Colectiv, crede ca tergiversarea procesului este intenționata. Merge insa mai departe și incearca prin acțiunile asociației sale sa determine lumea sa nu dea uitarii tragedia care a indoliat Romania in noaptea de 30 octombrie 2015. Victor Dobre, unul dintre oamenii…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au precizat miercuri ca în instituție nu exista niciun raport elaborat la începutul anului 2017 pe tema intervenției autoritaților sanitare în cazul incendiului de la Colectiv și au susținut ca nu ar

- Maria Ghiorghiu, previzacatoarea care a anuntat dezastrul de la Colectiv, face un nou anunt. Este vorba de un masacru, însa pentru ca nu stie limbi straine cere ajutorul oamenilor pentru a identifica locul unde se va produce.

- Maria Ghiorghiu vrea ca oamenii sa se roage pentru a opri toate aceste lucruri tragice care ar urma sa aiba loc. Gheorghe Marmureanu: "Cutremurul cel mare va veni. Este un joc de cifre" "In 22 octombrie pe la 16:40 am auzit un glas: un nou cutremur In acea clipa am vazut o strada pe…

- Maria Ghiorghiu, devenita una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat incendiul de la Colectiv, a scris pe blogul sau ca o catastrofa ar putea avea loc in curand.

- Agentia de turism Level Tour, controlata de doi antreprenori locali, lanseaza un prim zbor direct intre Romania si Georgia. Zborul realizat in colaborare cu operatorul aerian low-cost Blue Air va lega Bucurestiul de Tbilisi, iar agentia propune o alternativa pentru vacantele de schi in Bulgaria,…

- Maria Ghiorghiu, devenita una dintre cele mai apreciate prezicatoare din România dupa ce a antincipat nenorocirea de la Colectiv, spune ca o catastrofa ar putea sa se întâmple în viitorul apropiat.

- A devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat nenorocirea de la Colectiv. Maria Ghiorghiu continua sa-și țina aproape fanii aproape cu ajutorul blogului sau in care iși dezvaluie predicțiile

- Conform OUG 22/2009, durata mandatului vicepresedintilor in cadrul ANCOM este de 6 ani, se arata intr-un comunicat transmis joi de ANCOM. Bogdan Cristian Iana si-a desfasurat activitatea, din 1997 pana in prezent, in sectorul comunicatiilor, lucrand pentru institutii publice cu atributii in…