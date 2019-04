Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu, cunoscuta pentru faptul ca a prevazut dezastrul din Colectiv, precum și numeroase cutremure și alte evenimente nefericite din Romania, și-a alarmat din nou fanii, scrie wowbiz.ro. Aceasta a anunțat un nou dezastru, iar avertismentul sau ar putea lovi chiar țara noastra.…

- Maria Ghiorghiu a publicat pe blogul ei un articol in care vorbeste despre un nou episod de iarna. Ar urma sa ninga, insa clarvazatoarea nu a precizat in ce zona din tara se va intampla asta. Maria Ghiorghiu in indeamna pe oameni sa se roage pentru ca zapada ar strica totul acum, mai ales ca pomii…

- Un nou avertisment cutremurator vine de la Maria Ghiorghiu. Celebra prezicatoare, despre care se zice ca a prevazut groaznica tragedie de la Colectiv, susține ca ne paște o noua drama asemanatoare.

- Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu a publicat pe blogul sau personal un nou mesaj. De aceasta data, a vorbit despre existența extratereștrilor și despre legatura acestora cu lumea noastra, dar și cu noi, oamenii.

- Maria Ghiorghiu a facut o premonitie cutremuratoare! Celebra clarvazatoare susține ca inundații teribile se vor abate in partea de sud-est a Romaniei, din cauza ploilor abundente ce vor urma.

- Vești infioratoare de la Maria Ghiorghiu! Celebra prezicatoare anunța ca urmeaza un seism „amețitor”. Totul, chiar in ziua in care se implinesc 42 de ani de la devastatorul seism din 1977.

- Celebra prezicatoare Maria Ghiorghiu, care susține ca a anticipat incendiul devastator din clubul Colectiv, a anunțat ca ultima premoniție a ei presupune mutarea capitalei țarii, de la București la Iași, scrie stirilekanald.ro. Citeste si ALERTA! S-A AFLAT cand va avea loc MARELE CUTREMUR.…

- Maria Ghiorghiu face o noua profeție cutremuratoare. Aceasta indica faptul ca Sfarșitul Lumii este aproape și ca Iisus Hristos va veni pe Pamant ca sa salveze omenirea. "Dragii mei , Tot in aceasta dupa amiaza, deși eram preocupata cu scrisul pe Blog, aud glas care spune așa:"Vin…