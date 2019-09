Stiri pe aceeasi tema

- Celebra prezicatoare Maria Ghiorghiu, cea despre care se spune ca ar fi prezis incendiul de la club Colectiv, a publicat pe blogul sau personal o noua profeție cutremuratoare despre Romania! Conform acesteia, un cutremur mare pandește țara noastra.

- Maria Ghiorghiu sustine pe blogca locuitorii din mai multe regiuni vor avea de suferit pentru ca pamantul se va usca atat de tare, incat nimic nu va rodi. Maria Ghiorghiu, profetie INGOZITOARE pentru Romania. "Va DISTRUGE TOT ce va intalni in calea sa!" Clarvazatoarea a subliniat ca,…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Simona Halep a scris istorie pentru Romania castigand turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Slem din cariera sa. "Am vorbit foarte putin cu Simona dupa ce a castigat la Wimbledon. Dar am felicitat-o si i-am spus ca…

- Maria Gheorghiu susține pe blog ca, in curand, vom auzi de un cutremur devastator. ATENTIE, ROMANI! O noua profetie ingozitoare: se va intampla in SCURT TIMP "In timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune așa: "Trebuie sa mai și plecam de-acasa!". Clipa in care, vad o incapere…

- Maria Ghiorghiu sustine pe blog ca ar putea chiar deveni o tornada. Maria Ghiorghiu anunta MARELE DEZASTRU. Vor fi peste 28.000 DE MORTI "In aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, deși eram cu ochii pe monitor, la un moment dat, vad o strada in fata mea, iar tot ce se afla…

- Maria Ghiorghiu a postat pe blog o noua premonitie terfianta. "In aceasta dimineața in zori de zi, ma trezește un glas care spune ceva cutremurator. Vedeam in fața ochilor inchiși, un ziar format mare, un ziar pe a carei prima pagina sus era un titlu scris pe vreo 4 randuri, cu litere mari…

- Maria Ghiorghiu a scris ca locuitorii din mai multe regiuni vor avea de suferit pentru ca pamantul se va usca atat de tare, incat nimic nu va rodi. Maria Ghiorghiu, o noua profetie infioratoare. TRAGEDIA care va avea loc intr-o BISERICA Clarvazatoarea a subliniat ca, deși se vor produce…

- Sportul de contact din Romania a suferit un soc! Luptatorul din MMA, Cosmin Dusa, a decedat la 29 de ani la Chisinau, Republica Moldova, dupa ce fusese gasit inconstient in camera de hotel, sambata dimineata. In aceste momente, familia parcurge procedurile pentru repatrierea trupului sportivului. Clujeanul…