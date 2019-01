Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta dimineata, la Sfanta Biserica fiind, chiar in strana langa Dascal, iar impreuna dadeam raspunsurile Parintelui din Sfantul Altar, desi priveam spre Sfantul Altar, vad ceva trist de parca as mai fi avut un ochi la ceafa. Vedeam dragilor inspre Est, Sud-Est, o galeata plina cu apa,…

- Maria Ghiorghiu, despre care se spune ca a vazut dezastrul de la Colectiv, vorbește despre o noua tragedie asemanatoare, una de proporții. Maria Ghiorghiu anunta prapad de Sarbatorile de iarna 2018. Glasul divin a pus-o in alerta. "Sa ne pazim viata" "In aceasta dimineața, ma trezește…

- De altfel, femeia incearca sa anunțe populația de fiecare data cum primește vreun mesaj divin, prin intermediul internetului, scrie fanatik.ro. Clarvazatoarea scrie pe blogul sau personal fiecare mesaj care ii este transmis de sus. Maria Ghiorghiu a susținut ca va exista un lanț de atentate teroriste.…

- Maria Ghiorghiu si-a inmormantat bunicul. Clarvazatoarea a marturisit ca bunicul ei a murit la varsta de 93 de ani si 4 luni. Cea care ar fi prevestit cumplitul incendiu din Colectiv si moartea unor personalitati importante a transmit un mesaj cutremurator. Maria Ghiorghiu, premonitie devastatoare.…

- Maria Ghiorghiu sustine ca in viitorul apropiat va exista o situatie de alerta si ca vor avea loc incendii si explozii in lant. Maria Ghiorghiu, viziune terifianta. "Vom auzi de aceasta crima fara cadavru!" "Noaptea de 28-29 Noiembrie 2018, ora 1:15! In aceasta noapte, in timp ce scriam…

- Maria Ghiorghiu susține ca a avut o viziune despre o iarna cumplita, cu zapezi ce vor ajunge la doi metri inalțime. Iata ce a scris Maria Ghiorghiu pe blogul personal: In aceasta noapte, in timp ce scriam la articolul anterior, deși eram cu ochii pe monitor, vad in spatele meu inspre…

- Maria Ghiorghiu a venit cu o noua postare pe blogul ei, postare cu un titlu alarmant: "Inundații grave inspre sud! Apa pana aproape de varful gardurilor!". Maria Ghiorghiu a prezis marele CUTREMUR. "Vor fi multe pierderi de vieti omenesti, vor curge rauri de lacrimi nesfarsite" "Brusc,…