Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu a scris pe blog despre ultima sa profetie. Maria Ghiorghiu, PROFETIE INGROZITOARE: "Marturii care socheaza!". Este FARA PRECEDENT ce se va intampla in ROMANIA "In aceasta dimineața in zori de zi, ma trezește un glas care spune ceva cutremurator. Vedeam in fața ochilor…

- Liderul Partidului SOR, Ilan Sor a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va participa la alegerile locale din Capitala.Sor vrea ca municipiul Chisinau sa devina un oras prosper, asa cum s-a intamplat cu Orhei. Intr-un final Ilan Sor a spus "eu vin la voi".PUBLIKA.

- Maria Ghiorghiu sustine pe blogca locuitorii din mai multe regiuni vor avea de suferit pentru ca pamantul se va usca atat de tare, incat nimic nu va rodi. Maria Ghiorghiu, profetie INGOZITOARE pentru Romania. "Va DISTRUGE TOT ce va intalni in calea sa!" Clarvazatoarea a subliniat ca,…

- Seismul a avut magnitudinea de 5,8 pe Richter. In sud-vestul Turciei, acolo unde s-a produs, s-a resimțit puternic, fiind un cutremur de suprafața - 10 km. Cutremurul a fost simtit puternic in zonele Denizli, Aydin, Antalya, Mugla, Burdur, Usak si Isparta. Mai multe cladiri s-au prabusit, informeaza…

- Maria Gheorghiu susține pe blog ca, in curand, vom auzi de un cutremur devastator. ATENTIE, ROMANI! O noua profetie ingozitoare: se va intampla in SCURT TIMP "In timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune așa: "Trebuie sa mai și plecam de-acasa!". Clipa in care, vad o incapere…

- Maria Ghiorghiu sustine pe blog ca ar putea chiar deveni o tornada. Maria Ghiorghiu anunta MARELE DEZASTRU. Vor fi peste 28.000 DE MORTI "In aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, deși eram cu ochii pe monitor, la un moment dat, vad o strada in fata mea, iar tot ce se afla…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si dpa. Cutremurul a avut loc in apropierea orasului Ridgecrest, la nord-est de Los Angeles, la o…

- Maria Ghiorghiu a postat pe blog o noua premonitie terfianta. "In aceasta dimineața in zori de zi, ma trezește un glas care spune ceva cutremurator. Vedeam in fața ochilor inchiși, un ziar format mare, un ziar pe a carei prima pagina sus era un titlu scris pe vreo 4 randuri, cu litere mari…