Maria Ghiorghiu, o nouă premoniţie cutremurătoare. "Să ne rugam fraţilor, să ne rugăm!" Maria Gheorghiu susține pe blog ca, in curand, vom auzi de un cutremur devastator. ATENTIE, ROMANI! O noua profetie ingozitoare: se va intampla in SCURT TIMP "In timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune așa: "Trebuie sa mai și plecam de-acasa!". Clipa in care, vad o incapere la masa careia stateau doi baieți tineri. Erau bucuroși și plini de viața. S-au ridicat de la masa și au ieșit pe ușa. A inceput un cutremur amețitor. Vedeam cum masuța de la geam langa care statusera cei doi tineri incepuse a se clatina dintr-odata foarte tare. Cutremurul era foarte intens. Dragii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

