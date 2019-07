Stiri pe aceeasi tema

- „Prin incheierea de sedinta din data de 15.07.2019 completul specializat de minori si familie, caruia i s-a repartizat dosarul nr. 6333/225/2019, a acordat termen de judecata in data de 18.07.2019, ora 10.00, pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina partilor", a transmis, luni, Judecatoria…

- Bogdan Licu, procurorul general interimar al Romaniei, a afirmat despre cazul Sorina ca hotararea este definitiva si ca nu exista cale de atac. "Voi respecta hotararea judecatoareasca", a spus acesta. Bogdan Licu a mai spus ca legea l-a obligat sa nu fie spectator. Dupa saptamani de controverse si scandal,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a criticat, joi seara, la TVR, implicarea procurorului in cazul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama infiata de o familie din America, si a spus ca singurul care ar putea opri scandalul este presedintele Klaus Iohannis.

- Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor au pus-o sub urmarire penala pe Maria Piturca, procurorul care ar fi bruscat-o pe Sorina. Urmarit penal este si de caz din DGASPC Mehedinti este urmarita penal. Sectia pentru procurori in materie disciplinara…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca spera ca in cazul "Sorina", despre care a afirmat ca este "complicat, cu multa tristete", se asteapta ca "toate autoritatile implicate sa isi faca datoria foarte bine". "Este un caz complicat, cu multa tristete si eu ma astept ca toate autoritatile…

- "As vrea sa fac cateva referiri la cazul de adoptie care ne preocupa in aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul in care s-a actionat, dar si la masurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentantii…

- Parchetul General cere Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adopție internaționala a Sorinei, fetița adoptata de o familie de romani stabilita in SUA. Totodata, instituția a facut și o cerere de ordonanța președințiala pentru a interzice parinților adoptivi plecarea din Romania impreuna…

- Un nou protest in Baia de Arama, satul din care a fost preluata spre adoptie Sorina, fetita de 8 ani. Localnicii cer autoritatilor sa o readuca pe Sorina la familia care a avut-o in plasament.