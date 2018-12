Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu a facut anuntul trist chiar pe blogul ei: "Prieteni dragi, Asta noapte la ora 00:15, bunicul meu s-a stins din viata, la varsta de 93 de ani si 4 luni! DUMNEZEU sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace!". Cristian Cioaca, IN STARE DE SOC. Maria Ghiorghiu…

- Maria Ghiorghiu, celebra prezicatoare despre care se spune ca ar fi prezis tragedia de la Colectiv, vine cu noi premoniții alarmante. Clarvazatoarea avertizeaza ca se apropie un dezastru – mai exact, o tornada.

- Cunoscuta prezicatoare Maria Ghiorghiu a avut o noua viziune referitoarea la "Venirea Mantuitorului Iisus pe Pamant", odata cu sfințirea Catedralei Neamului din Capitala. Clarvazatoarea susține ca forța divina a coborat asupra tuturor credincioșilor care au susținut prin credinta lor ridicarea și sfințirea…

- Maria Ghiorghiu sustine ca in viitorul apropiat va exista o situatie de alerta si ca vor avea loc incendii si explozii in lant. Maria Ghiorghiu, viziune terifianta. "Vom auzi de aceasta crima fara cadavru!" "Noaptea de 28-29 Noiembrie 2018, ora 1:15! In aceasta noapte, in timp ce scriam…

- Maria Ghiorghiu a facut o profeție cutremuratoare! Clarvazatoarea a vorbit pe blogul ei despre un numar care ne va schimba viața. Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prezis tragedia din Colectiv, sustine ca numarul despre care a scris pe blogul ei personal i s-a aratat de doua ori consecutiv,…

- Maria Ghiorghiu a avut o profeție despre cutremur! Maria Ghiorghiu a amintit pe blogul personal faptul ca a putut prevesti cutremurul de 5, 8 grade pe Richer, deși experții și sistemele lor de monitorizare nu au reușit. Maria Ghiorghiu profeție despre cutremur. Mai exact, Maria Ghiorghiu a…

- Maria Ghiorghiu, care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a lansat o noua profeție șocanta. Mai exact, este de parere ca in urmatoarea perioada va avea loc un atac prea sangeros" Citeste si Maria Ghiorghiu a facut o profetie cutremuratoare. "Nu mai avem scapare!" Un blestem ingrozitor asupra…