Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Tonel Pop a anuntat miercuri ca anchetatorii au gasit un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dinca a sunat familia Luizei, dupa disparitia fetei, informeaza AGERPRES . “Informaticienii desfasoara la fata locului expertiza informatica. A fost gasit si se expertizeaza, respectiv se copiaza…

- Jurnaliștii de la Antena 3 au facut un experiment șocant, dupa ce criminalul din caracal, Gheorghe Dinca, a spus ca a ars cadavrele Alexandrei și Luizei.S-au folosit materialele pe care Dinca spune ca le-a utilizat. Intr-un butoi din metal s-a pus vaselina, un covor bituminat, dar și multe…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Maria Ghiorghiu lanseaza o noua ipoteza in cazul crimelor din Caracal. Celebra clarvazatoare susține ca Alexandra Maceșanu este inca in viața și ca adolescenta este plimbata cu mașina.

- Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea Alexandrei și Luizei, și-a schimbat carnetul de conducere in 2018 și, potrivit șefului Serviciului Permise din județul Olt, a prezentat toate actele necesare, inclusiv un aviz psihologic, transmite Mediafax.Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de crima…

- Procurorii DIICOT, cei care ancheteaza cazul crimelor din Caracal, dupa dispariția Alexandrei și a Luizei, au strans, pana acum, mai mulți saci cu probe din casa criminalului Gheorghe Dinca.In cele peste patru zile, de cand povestea din inima Olteniei a ieșit la iveala, zeci de polițiști și…

- Cazul „Larisa” a șocat o țara intreaga in 2005. Fata de 8 ani a fost data disparuta in luna octombrie, iar doua luni mai tarziu trupul i-a fost gasit chiar in tomberonul de langa blocul in care locuia. Tanarul de 17 ani care a ucis-o a fost condamnat la 20 de ani inchisoare, iar acum este liber,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, faptele, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, potrivit Mediafax. Revenim cu detalii. Post-ul Gheorghe Dinca a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei…