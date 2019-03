Stiri pe aceeasi tema

- Un nou avertisment cutremurator vine de la Maria Ghiorghiu. Celebra prezicatoare, despre care se zice ca a prevazut groaznica tragedie de la Colectiv, susține ca ne paște o noua drama asemanatoare.

- Celebra prezicatoare Maria Ghiorghiu, care susține ca a anticipat incendiul devastator din clubul Colectiv, a anunțat ca ultima premoniție a ei presupune mutarea capitalei țarii, de la București la Iași, scrie stirilekanald.ro. Citeste si ALERTA! S-A AFLAT cand va avea loc MARELE CUTREMUR.…

- Maria Ghiorghiu a scris despre ultima sa viziune pe blogul personal. Maria Ghiorghiu, previziune cutremuratoare despre moartea unei vedete din Romania. "Glasul i-a rostit numele intreg" Dragii mei, In aceasta dimineata m-a trezit un glas care, spunea cu ingrijorare mare asa:…

- Maria Ghorghiu este una dintre cele mai cunoscute clarvazatoare de la noi, scrie wowbiz.ro. Femeia are un blog unde scrie prezicerile pe care le are și chiar spune ca a reușit sa prevesteasca incendiul de la Colectiv. Recent ea a publicat un nou mesaj in care vorbește despre moartea unei femeie celebre…

- Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prezis tragedia de la clubul Colectiv, in urma caruia au decedat 64 de oameni, face un nou anunt terifiant. Intr-un mesaj postat pe blogul sau, Maria Ghiorghiu vorbeste despre un nou cutremur intens ce va lovi Romania si indeamna oamenii la rugaciune si…

- Nicio zi fara vești proaste de la prezicatoarea Maria Ghiorghiu. Evident, pentru intreaga planeta! Femeia despre care se spune ca ar fi reusit sa prevada tragedia de la Colectiv spune ca toti vom fi afectati de ce urmeaza. A visat un șir de „In aceasta dimineata in zori, ma trezeste un Soare…

- Maria Ghiorghiu, cea care ar fi prezis catastrofa din Colectiv, dar si moartea unor personalitati importante, trage un semnal de alarma pe blog. Faimoasa clarvazatoare Baba Vanga, predictii socante. Ce ne asteapta in 2019 "Dragii mei, in aceasta dimineata, in zori de zi, ma trezeste…

- „In aceasta dimineata, la Sfanta Biserica fiind, chiar in strana langa Dascal, iar impreuna dadeam raspunsurile Parintelui din Sfantul Altar, desi priveam spre Sfantul Altar, vad ceva trist de parca as mai fi avut un ochi la ceafa. Vedeam dragilor inspre Est, Sud-Est, o galeata plina cu apa,…