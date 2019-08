Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va racori usor la finalul acestei saptamani in majoritatea regiunilor tarii, iar manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor inregistra in intervalul 31 iulie - 4 august. Dupa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea se va racori usor la finalul acestei saptamani in majoritatea regiunilor tarii, iar manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor inregistra in intervalul 31 iulie – 4 august, conform prognozei pe doua saptamani publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza AGERPRES…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o prognoza speciala pentru București. In perioada 28 iulie, ora 10:00 - 29 iulie, ora 21:00, vremea va fi caniculara. Potrivit meteorologilor, in perioada menționata, vremea va fi caniculara in Bucuresti in orele amiezii, cand disconfortul…

- VREMEA. Valorile termice vor urca in unele zone – in ultimele zile din iulie si primele din august – pana la maxime de 34 de grade Celsius, iar ploile de scurta durata vor fi prezente pe toata perioada de prognoza. VREMEA. Instabilitatea atmosferica ramane accentuata la nivelul intregii țari…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat execuția bugetara la 5 luni cu o întârziere de circa o saptamâna. Aceasta arata un deficit bugetar de 1,43% din PIB, respectiv 14,7 miliarde de lei, fiind mai mare, în termeni nominali, cu 80,5%. Așa cum se știe, veniturile nu reușesc…

- Meteorologii ANM prognozeaza pentru intervalul urmator vreme calda si deosebit de instabila. Pentru litoral, meteorologii anunta temepraturi placute pentru aceasta perioada, dar si furtuni periculoase. Cei care aleg sa plece in vacanta la munte trebuie sa stie ca in perioada 24 iunie – 7 iulie vor fi…

- Prognoza meteo 21 iunie 2019. Meteorologii anunța vreme capricioasa și un nou val de ploi in Romania. In același timp, diconfortul termic ramane accentuat. Afla cum va fi vremea in București vineri.

- Vremea va continua sa fie instabila in urmatoarele doua saptamani, cu episoade de zile calduroase ce vor alterna cu perioade de racoare, incepand chiar din prima zi a acestei saptamani, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta la nivelul intregii tari din data de 28 mai, se arata in prognoza…