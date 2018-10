Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri. Potrivit Institutului…

- Cutremurul de 5,8 grade care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Romania a fost inregistrat de seismograful de la Muntele Rosu. Seismul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau , zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul de 5,8 grade din…

- Doua cutremure s-au produs în România, în ultimele 24 de ore. Seismele s-au produs în Vrancea, la adâncimi de 92 si, respectiv, 128 de kilometri. Primul cutremur a avut loc ieri, la ora 13.37. S-a produs la 92 kilometri adâncime si a avut magnitudinea…

- Maria Ghiorghiu, care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a lansat o noua profeție șocanta. Mai exact, este de parere ca in urmatoarea perioada va avea loc un atac prea sangeros" Citeste si Maria Ghiorghiu a facut o profetie cutremuratoare. "Nu mai avem scapare!" Un blestem ingrozitor asupra…

- Un nou cutremur s-a produs in aceastE dimineatE, in Romania. Seismul are loc la doar cateva ore dupE ce un altul s-a produs sambEtE seara. Cutremurul de duminicE dimineata a avut magnitudinea 3 xi a avut loc in judetul Vrancea. Cutremurul s-a produs la ora 04.22, la o adancime de 104 kilometri.

- Doua cutremure au avut loc in Romania intr-un interval de timp de 20 de minute. Unul dintre seisme a avut o magnitudine de 2 grade, iar cel de-al doilea, 3,1 grade pe Richter. Primul cutremur s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 14km.…

- Un cutremur cu o magnitudine estimata la 4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza, in județul Vrancea, transmite INFP. Conform Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora locala 17.52. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 km, mai transmite sursa citata.

- Cutremurul s-a produs in zona Vrancea, la ora 05:46, la o adancime de 73 de kilometri si a avut o magnitudine de 2,8 grade. Citeste si Gheorghe Marmureanu a facut anuntul: cand vine marele cutremur in Romania Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a produs in 25 aprilie.…