Maria Florea, JLL Romania: Exista toate premisele ca acest an sa fie foarte bun pentru piata de spatii de birouri. Principalele proiecte anuntate in continuare in Capitala vor insuma 200.000 mp

Stiri pe aceeasi tema

- Emigrarea forței de munca este un subect de interes pentru Romania la reuniunea ECOFIN a miniștrilor de finanțe din UE care are loc la București, a declarat vineri ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, conform Mediafax.„Pentru doua zile capitala Romaniei devine capitala financiara a Europei.…

- In 2019, piața imobiliara va inregistra livrarea unui stoc nou de proprietați comerciale de aproape 2 milioane de metri patrați, in creștere cu 37% fața de anul trecut, conform raportului anual lansat de Activ Property Services. Anul trecut, livrarile de proprietați comerciale au insumat 1.425.000 metri…

- Piata imobiliara arata promitator in acest an, avand in vedere ca este asteptata livrarea a circa 600.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, peste 400.000 de metri patrati de birouri si 200.000 de metri patrati de spatii de retail.

- Piata de spatii de birouri din Romania este foarte eterogena, din punct de vedere al dezvoltatorilor. Astfel, daca in Capitala sunt prezenti in special dezvoltatori mari, internationali, precum Skanska sau Portland Trust care au construit proiecte...

- Stocul modern de spatii de birouri a depasit 2,91 milioane metri patrati in anul 2018, iar pentru 2019 este anuntata constructia a 15 noi proiecte de cladiri de birouri, care totalizeaza peste 304.000 de metri patrati, potrivit unei analize realizate de CBRE Romania. Cererile de închiriere au…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat la manifestarile prilejuite de implinirea a 160 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane ca desi traim sub impresia lasata de anul Centenarului Marii Uniri, nu trebuie sa uitam ca la Iasi s-a vorbit pentru prima data despre poporul roman. "Un an…

- Anul 2018 s-a incheiat cu o premiera semnificativa pe piața imobiliara locala: investitorii romani ocupa locul al doilea in topul volumelor generate dupa naționalitate. Aproape 200 de milioane de euro au fost platite pentru a cumpara proprietați comerciale (aproximativ un sfert din volumul total), un…