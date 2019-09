Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Alba-Iulia a sesizat Politia, luni seara, despre faptul ca fiul sau de 8 ani a plecat de la scoala si nu a mai revenit. Politistii au demarat cautari si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea minorului.

- Polițiștii buzoieni au fost sesizati, vineri seara, de disparitia unei fetițe de aproape 9 ani, de la domiciliul sau aflat intr-un sat de munte din comuna Bisoca. Sesizarea s-a facut la 112, in jurul orei 21.00, mai mulți polițiști și jandarmi fiind trimiși imediat in misiune de cautare și salvare.…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Timiș, este de negasit de trei zile, motiv pentru care polițiștii au cerut ajutorul populației. Așadar, oricine are informații despre Erno Fulop este rugat sa sune la 112.

- Situatie halucinanta in apropierea Capitalei! 30 de oameni au aflat ca au inchiriat acelasi apartament. Au platit chiria in avans, fara sa stie unii de altii. Insa niciunul nu a mai ajuns sa locuiasca in apartamentul din Popesti Leordeni.

- A fost seara tensiunilor și a rasturnarilor de situație la ”Insula Iubirii”, intrucat in episodul 18, sezonul 15, Diana, concurenta in cadrul show-ului și Maria și Ionuț, care au fost ispite, au decis sa paraseasca competiția.

- Polițiștii din Iași cauta o minora, de 14 ani, din comuna Erbiceni, care a plecat de la domiciliu ieri, in jurul pranzului, la un magazin din comuna Belcești, și nu a mai revenit. Ioana Bilea, purtator de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/30-iulie-rdj-17-Ioana-Bilea-IPJ-caz-Erbiceni.mp3…

- Alex Roberto Babus a disparut in urma cu cinci zile. A plecat de acasa joi dimineata si nu s-a mai intors. Prietenii si rudele sunt speriati si spera sa il gaseasca si sa fie in regula.

- Tabita-Lidia Muntean, o tanara de 17 ani a plecat in dimineața zilei de 25 iunie a.c., de la domiciliul sau din Covasanț și de atunci nu se mai știe nimic despre ea. Tanara are urmatoarele semnalmente: 1,70 m, 55 de kg, par negru, lung, peste umeri și ochi caprui. Nu se cunoaște vestimentația acesteia…