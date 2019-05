Mereu mi-a fost frica de moarte. Pe masura ce am inaintat in varsta, am realizat realitatea și iminența ei. Poate ca m-am gandit prea mult la ea, la prezența ei peste tot in jur. Frica de ea s-a cuibarit adanc in sufletul meu, și o simt adesea, in cele mai neașteptate momente, cum umbla prin mine ca un frig cumplit. E obsesia mea cea mai staruitoare și intensa. Poate ca ne e frica de lucrurile pe care nu le putem ințelege, de necunoscut, dar, mai ales, ne e frica sa lasam in urma tot ceea ce știm, tot ceea ce suntem, tot ce-am iubit și am trait, trecutul, prezentul și viitorul, caci moartea…