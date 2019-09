Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Rus este intr-o continua transformare! Dupa ce a slabit peste 50 de kilograme in ultimul an, de cand si-a operat stomacul, cunoscuta bruneta a decis ca este vremea pentru o noua schimbare.

- Nicoleta Guta este intr-o continua transformare! Vedeta si-a taiat stomacul in urma cu trei ani, iar de atunci a slabit enorm. Nu vrea sa se opreasca aici! Fiica celebrului Nicolae Guta isi doreste alte interventii estetice.

- Maria Constantin este in stare de orice pentru a-i fi pe plac iubitului ei. Chiar daca nu le dadea nimeni nicio sansa, iata ca timpul a trecut, iar Maria Constantin si Dacian Varga sunt in continuare impreuna.

- Reforma practicii libere a medicului de familie a fost lansata acum un an. De atunci oamenii se intreaba cum vor fi acordate serviciile medicale: gratuit sau contra plata, ca in clinicile private?

- Claudiu Szabo, un roman de 31 de ani, a fost arestat in Belfast zilele trecute dupa ce a incalcat ordinul de restricție privind intrarea in Marea Britanie. Romanul a incercat sa ajunga in Scoția neștiind ca aceasta face parte din Regatul Unit. Romanul a fost prins in zona Londra și condamnat cu suspendare…

- Simona Halep (7 WTA) a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA) cu scorul 6-4 7-5 și s-a calificat in turul al doilea la Wimbledon Romanca a alunecat si s-a accidentat la glezna stanga la...

- Operațiile estetice ale Danielei Gyorfi reprezinta un subiect fierbinte din showbizul romanesc. Artista arata incredibil, la cei 50 de ani și este posesoarea unui ten intins, fara urma de rid.

- Reporterii nu au vazut emailurile, ci s-au bazat numai pe informatiile furnizate de surse. Potrivit informatiilor, comunicatiile din companie "par sa arate legatura directorului general Mark Zuckerberg cu posibile practici problematice legate de respectarea datelor private in cadrul companiei". Actiunile…