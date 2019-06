Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, a avut loc petrecerea organizata cu ocazia zilei de nastere a sotiei lui Marcel Pavel. Desi artistul a avut "interzis", alaturi de echipa "Rai Da Buni" a surprins-o cu tort, baloane si un buchet de flori. Desigur, nu a plecat fara sa-i faca o declaratie de dragoste si sa o sarute!

- Cel de-al șaselea episod al emisiunii ”Insula Iubirii” a debutat cu momente care mai de care mai inedite, intrucat Aurel și ispita Dana și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii discrete.

- Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa ce a stat un an și jumatate in Madagascar. Fostul lider PSD a fost incarcerat la Rahova, pentru a executa o pedeapsa de 9 ani, sentința fiind definitiva. Mazare a ajuns in țara cu un avion care a facut escala la Paris, unde s-a urcat și fiul sau, Radu.Marți…

- Ies la iveala detalii socante in cazul tinerei de 24 de ani gasita moarta in cada, dupa ce s-a lovit la cap si s-a inecat. In urma cu doi ani, Flavia pare ca si-a prevestit sfarsitul.

- Fotbaliștii lui Dinamo, dupa ce au ajuns sa evolueze pentru al doilea an consecutiv in play-out, se agața de orice pretext pentru a demonstra ca sezonul viitorul vor da lovitura. Dinamo se va duela, vineri, de la ora 21:00, cu Gaz Metan Mediaș in etapa cu numarul #9 din play-out Ultima replica a venit…

- Ion Casian a promis la moartea Zinei Dumitrescu faptul ca va face parastasul de 40 de zile. "Eu o sa ma ocup de parastasul de 40 de zile. O sa il fac la azil. Nu știu ce are de gand Catalin Negreanu. Daca și el va face ceva in acest sens", declara directorul azilului imediat dupa incinerarea…

- 29 APRILIE este a 119-a zi a calendarului gregorian. Evenimente 1091: Batalia de la Levounion: Pecenegii sunt infranți de imparatul bizantin Alexios I. 1429: Ioana d’Arc ajunge pentru a ajuta la Asediul Orleans-ului. 1483: Insula Gran Canaria este cucerita de regatul ...

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, invins sambata in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, unde era detinatorul trofeului si unde a castigat titlul de 11 ori in cursul carierei sale, vrea sa intoarca rapid pagina dupa acest esec si se gandeste deja la turneul de la Barcelona,…