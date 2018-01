Stiri pe aceeasi tema

- Loredana, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a schimbat complet viata dupa relatia cu iubitul bataus. Tanara duce un trai la care multi oameni doar pot visa si se declara o femeie implinita si fericita.

- Asociatia Literata si Asociatia pentru cultura ALFA organizeaza de Ziua Unirii Princpatelor – 24 ianuarie 2018 – incepand cu ora Post-ul „Uniti in cuget si-n simtiri” – spectacol traditional romanesc la Casa Tineretului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Un fenomen extrem de ingrijorator și care pare de nestavilit, in pofida tuturor incercarilor și campaniilor derulate de autoritați: in anul 2017, in Vrancea, peste 300 de copile, unele avand doar 12-13 ani, au lasat jocul cu papușile din plastic ca sa se ocupe de propriile papuși vii. Au devenit mame…

- Aurel, fostul concurent de la "Insula Iubirii", a fost invitat in platoul emisiunii "Agenția VIP", acolo unde a facut dezvaluiri incendiare despre relația cu Alexandra, desparțiri, ispita Maria și unde a facut schimb de tachinari cu aceasta, in direct.

- CONCURS: De Dragobete, indragostitii se vad la Sala Palatului! Raspunde la intrebarea din formularul de mai jos si poti castiga o invitatie dubla la concertul AIEVEA sau chiar o intalnire cu marea artista.

- Lasere, focuri de artificii si peste 700 de sticle cu sampanie, de Revelion Mii de persoane au participat la Revelionul 2018 în Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde au asistat la concerte de muzica si la un spectacol de jocuri de lumini, lasere si focuri de artificii care a durat aproape…

- Cantaretul de muzica populara, Gheorghe Turda parea ca si a gasit mare dragoste la varsta de 70 de ani. Aceasta a recunoscut ca are o relatie cu o femeie pe care a placut-o inca din tinerete, pe nume Maria.

- Salman Khan implinit 52 de ani, iar Iulia Vantur nu putea lipsi de la petrecere. Aceasta s-a remarcat pe ringul de dans si s-a simtit perfect alaturi de rudele iubitului ei. Care au “adoptat-o” imediat. A

- Spectacol exceptional la Cupa Mondial de schi freestyle, in proba de slopestyle! Suedezul Oscar Wester si frantuzoaica Tess Ledeux au executat cele mai riscante sarituri si s-au impus in concursul organizat in localitatea Font Romeu din Franta.Wester a totalizat 96,4 de puncte.

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- COLINDE DE CRACIUN. Mai jos gasesti cele mai frumoase colinde romanesti. Astazi s-a nascut Hristos Astazi s-a nascut HristosMesia chip luminos Laudati si cantatiSi va bucurati! Mititel infasatelIn scutec de bumbacelLaudati si cantatiSi va bucurati…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Școala de Dans Modern- Chirila din Alba Iulia a organizat evenimentul caritabil „Invațam sa daruim”, un spectacol plin de energie și mișcare. Banii care s-au adunat 5408 lei adunați de pe urma acestui eveniment vor ajunge la Casele de Tip Familial pentru copii cu dizabilitați…

- In perioada 20 – 22 decembrie, Centrul Cultural – Educativ Mioveni organizeaza „SERBAREA DE CRACIUN” la care vor participa elevii cursanți ai instituției. Evenimentul a debutat cu o expoziție de pictura și modelaj in lut sub indrumarea domnilor profesorilor: – Iordachi Carmina – Abilitați practice –…

- Vedeta de muzica pop Lady Gaga va avea un spectacol permanent in Las Vegas (SUA) timp de doi ani incepand din decembrie 2018 la hotelul Park MGM, fostul Monte Carlo, relateaza AGERPRES, citand EFE. Citeste si: Comisia Europeana vine cu vesti BUNE: Institutia a ridicat infringementul impotriva…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Școala de Dans Modern- Chirila din Alba Iulia organizeaza evenimentul caritabil „Invațam sa daruim”, un spectacol plin de energie și mișcare care va bucura atat spectatorii cat și beneficiarii. Banii care se vor aduna de pe urma acestui eveniment vor ajunge la Casele…

- CRACIUN LA CETATE continua cu muzica live, demonstrații de duel istoric și obiceiuri medievale de iarna, dans cu steaguri și spectacol de foc. Totul intr-o seara de poveste, marti , 19 decembrie, de la ora 8.00, pe scena din curtea BASTIONULUI THERESIA. Imaginarium Hibernalis, cu PEREGRINII și invitații…

- Daniel Buzdugan, prezentatorul și realizatorul de la Radio Zu, vine alaturi de fiica sa, Maria (9 ani), la Antena 1, intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Dan Bittman. De la ora 21.15, veți avea parte de multe surprize, așa ca fiți pe faza.

- In comuna constanteana Mihail Kogalniceanu, luna decembrie este, pentru administratia locala, un prilej de a recompensa performanta si de a si manifesta respectul pentru batrani. Ca in fiecare an, primarul Ancuta Daniela Belu a pregatit surprize pentru elevii merituosi, sportivii cu performante, cadrele…

- Sectia de gimnastica aerobica a CS Farul Constanta organizeaza, astazi, cu incepere de la ora 17.00, traditionalul spectacol de gimnastica aerobica dedicat sarbatorilor de iarna si intitulat "Vine, vine Mos Craciun".Ca si in anii trecuti, show ul, la care participa sportivi si sportive de toate varstele,…

- Potrivit anuntului PiS, partidul aflat la putere in Polonia, Morawiecki urmeaza sa o inlocuiasca pe Beata Szydlo, care a demisionat din fruntea Executivului. Purtatorul de cuvant al PiS, Beata Mazurek, a declarat ca aceasta schimbare este oportuna pentru a face fata provocarilor din politica interna…

- „DNA se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului-sef al DNA, la propunerea sectiei pentru procurori a CSM, in urma concursului organizat in acest sens, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii”, se prevede in amendamentul nou adoptat. Textul…

- Bayern Munchen și-a luat revanșa in fața lui PSG, dupa ce in meciul de la Paris din faza grupelor, bavarezii au fost invinși cu scorul de 0-3. Baieții lui Jupp Heynckes au facut un meci bun, trecand de parizieni cu scorul de 3-1.

- „La capataiul regelui a stat, pana in ultima clipa, principesa Maria. In aceasta seara, la ora 19.00, custodele Coroanei va face o declarație catre țara. In cursul zilei de maine (n.r – miecuri) va fi facut public, in detaliu, programul funeraliilor", se precizeaza intr-un comunicat postat pe Romania…

- Luni, 4 decembrie, incepand cu ora 18:00, artiștii Teatrului Municipal Baia Mare și artiștii Teatrului de Papuși Baia Mare se unesc pentru a crea impreuna un spectacol – mozaic artistic potrivit pentru copii și adulți, in scop caritabil. Din programul mozaicului artistic vor face parte: Iulian și Carmen…

- La Varșovia, Libertatea a vorbit cu Marek Siwecki, primul antrenor al lui Robert Lewandowski, starului polonez de la Bayern Munchen. Precedata de o ninsoare apriga, prima din aceasta iarna, intalnirea cu Pan Marek, 53 de ani, a avut loc la o beraria, langa hotelul Harenda, aproape de piatra de hotar…

- Timp de cateva minute, un catelus maidanez a facut spactacol la parada militara din Buzau. Patrupedul a vrut si chiar a reusit sa fie in centrul atentiei si sa atraga privirile spectator...

- Baieților lui Ion Moldovan se pare ca le plac „dușurile scoțiene”. Altfel nu-mi explic cum, dupa 5 dușuri reci (daca punem la socoteala și meciul pierdut in Cupa), „Vulturii” ne-au oferit un meci fierbinte, in care au facut spectacol și au fost de nerecunoscut fața de partidele anterioare. Ei au reușit…

- Conducerea Primariei Brasov a anuntat care este programul Zilei de 1 Decembrie si ce festivitati sunt organizate cu aceasta ocazie. Piata Sfatului – ora 12.00 – Ceremonial militar si religios – Festivitate dedicata Zilei Nationale a Romaniei Piata Unirii ora 13.00 – Festivitate dedicata Zilei Nationale…

- In timp ce mulți parinți aleg sa mearga la psiholog pentru a ști cum sa le explice copiilor ca familia se marește, ca va veni pe lume un frațior sau o surioara pe care trebuie sa o iubeasca, știrista a ales o alta cale. Andreea Berecleanu și fiica ei au fost „insarcinate” in același timp, pentru ca…

- Casa de Cultura a orașului Cugir organizeaza joi, 30 noiembrie 2017, un spectacol omagial dedicat Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei. In cadrul evenimentului care va incepe la ora 17.00 iși vor da concursul: Fanfara casei de Cultura, Cercul de teatru, Cercul de canto, pian și chitara,…

- Young Famous Orchestra si Hara la deschiderea Targului de Craciun din Cluj Clujul imbraca haina de sarbatoare odata cu deschiderea Targului de Craciun din Piata Unirii vineri, 24 noiembrie 2017. Vor fi aprinse luminitele festive, se va da startul cumparaturilor pentru "familion" la casutele cu…

- O fetita de 2 ani din Iasi se zbate între viata si moarte dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului în care locuia. Lasata nesupravegheata de parinti, a spart geamul si a cazut noua metri în gol. S-a prabusit pe trotuarul din beton. Tragedia s-a petrecut sub ochii…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa și odata cu ele sentimentele oamenilor devin mai puternice. Acest fapt ne este demonstrat inca odata de Asociația „Mi-e drag acasa!”, condusa de tanara soprana Gabriela Iștoc, care propune bacauanilor un proiect inedit. Astfel, Asociația „Mi-e drag acasa!”, condusa de…

- Diana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", iubeste mai mult pe zi ce trece. Chiar daca schimba baietii ca pe sosete, fiecare relatie pe care si-a face tanara pare una plina de pasiune.

- La Balea Lac a nins inca din septembrie si cam tot de atunci ursii ar fi trebuit sa se pregateasca de hibernare. Cu toate astea un barbat i-a fotografiat in noiembrie, in timp ce se jucau prin zapada.

- In urma cu cateva zile, o batrana de 74 de ani din Poienarii de Muscel, a trait clipe de groaza, dupa ce, un nepot, a batut-o. Maria F., era in curtea casei. A venit nepotul, putin ametit de alcool si nervos si i-a aplicat o corectie, pentru simplul fapt ca biata femeie nu a vrut sa…

- Sarbatorile de iarna în municipiul Chișinau vor fi inaugurate pe 1 decembrie cu un program cultural-artistic care va începe în Piața Marii Adunari Naționale la ora 17.30. Tot atunci vor fi aprinse și luminile de sarbatoare pe strazi și pe principalul brad al țarii, transmite IPN.…

- Meciul amical CSU Craiova - Slavia Praga a inceput, vineri seara, pe noul Stadion Ion Oblemenco, in prezenta a aproximativ 30.000 de spectatori, aceasta fiind partida care inaugureaza noua arena.Inaintea meciului a avut loc un spectacol de lumini, lasere si artificii. Andrei Paunescu, fiul…

- Aproape 2.000 de oameni, potrivit aprecierii Jandarmeriei, s-au strans sambata pe Pietonalul Stefan cel Mare ca sa trimita un mesaj Bucurestiului: „Vrem autostrada!". Au fost si tineri, si varstnici, moldoveni de pe ambele maluri ale Prutului, politicieni din administratia locala si de la Bucuresti,…

- Autoturismele de lux si discutiile telefonice l-au dat de gol pe fostul sef al Casei de Asigurari de Sanatate Timis Cristian Careba ca el este cel care controleaza doua societati comerciale abonate la contracte publice. Audierile de martori si perchezitiile au completat cazul.

- Carmen Iohannis implinește astazi, 2 noiembrie, 57 de ani. Elevii sai de la clasa a 12-a E a Colegiului Național "Gheorghe Lazar" din Sibiu, unde este profesor de engleza, au sarbatorit-o cu o zi mai devreme, pe 1 noiembrie, insoțind-o la biserica și, apoi, așteptand-o in sala de curs cu un tort…

- Personaj hulit de mulți, pe umerii caruia apasa destinul frant al unei soliste in plina ascensiune, Daniel și-a ținut departe viața personala pe care a avut-o inainte de nenorocire, scrie libertatea.ro. Puțini au fost cei care au știut ca asasinul are o fiica. O fiica ce are acum 28 de ani. O fiica…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, informeaza ca va crea în curând un Sfat al Specialiștilor pe lânga președinte, activitatea caruia va tine de elaborarea politicilor de guvernare pentru urmatorii ani. Igor Dodon a scris pe o rețea de socializare ca în componența…

- Dupa o casnicie de 6 ani, Mihai Nesu a fost parasit in 2012 de Maria, cea care i-a jurat sa-i fie alaturi la bine si la rau. Acum, la cinci ani distanta de acel moment, in preajma fostului fotbalist si-a facut aparitia o alta femei.

- Pepe a facut o declarație neașteptata despre cea care ii este partenera de viața, Raluca Pastrama. Cantarețul Pepe, care de curand a marturisit ca iși mai dorește un copil , are o cariera de suces, dar și o familie fericita alaturi de soția sa, Raluca, și de cele doua fiice ale lor, Maria și Rosa. Artistul…

- A venit increzatoare la Insula Iubirii pentru a-si testa relatia, insa a plecat dezamagita. Alexandra trecut printr-unul dintre cele mai grele momente, dupa ce Aurel a ales sa dea uitari povestea lor de dragoste si a inselat-o cu ispita Maria, fara nicio remuscare.