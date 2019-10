Stiri pe aceeasi tema

- Sabine Lisicki (30 de ani), finalista a editia din 2013 a turneului de la Wimbledon, a fost diagnosticata cu o boala ciudata. Medii i-au transmis jucatoarei din Germania ca sufera de mononucleoza.

- Sabine Lisiscki (30 de ani, 321 WTA) e din ce in ce mai departe de vremurile in care era in prim-plan in circuitul feminin. Nemțoaica a fost diagnosticata recent cu mononucleoza, o boala de care a suferit in trecut și Roger Federer. „Jucam meciuri și turnee și nu știam ce se intampla. Simțeam doar…

- Radu Banciu a vorbit, in ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu”, despre faptul ca Liviu Dragnea și copiii sai au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite.”Alexandra Dragnea a fost data afara din SUA pe principiul ca tatal ei este corupt și ca, din acest motiv, familia…

- Procurorul-șef DIICOT face noi dezvaluiri despre cercetarile in cazul Caracal. Felix Banila susține ca nu este exclusa varianta ca Luiza Melencu sa fie in viața. Sunt așteptate rezultatele de la IML.

- O veste teribila a socat lumea tenisului in aceasta dimineata, dupa ce tanara Amanda Anisimova (17 ani) si-a anuntat retragerea de la ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open. Decizia a fost luata de jucatoarea clasata pe locul 24 WTA dupa ce tatal si antrenorul ei, Konstantin…

- A murit Marcel Toader, fostul rugbyst al Stelei si al nationalei Romaniei, care a fost casatorit cu Gabriela Cristea si Maria Constantin. Potrivit unor surse, decesul s-ar fi produs in urma unui stop cardio-respirator. Omul de afaceri in varsta de 56 de ani se afla la masa, moment in care s-a prabusit,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au devenit, azi, soț și soție cu acte in regula. La scurt timp dupa ce aceștia au mers la restaurant cu prietenii lor, pentru a sarbatori, s-au fotografiat intr-o ipostaza pe care toți fanii lor au apreciat-o.

- Artistul franco-venezuelean Carlos Cruz-Diez, personalitate marcanta a cinetismului, o directie in arta moderna, a murit sambata la Paris la varsta de 95 de ani, a anuntat duminica familia sa, citata de...