Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta prezentatoare de stiri a vorbit pentru prima data despre greutațile din propria familie, care i-au schimbat viața. Dana Razboiu a marturisit ca a trait momente grele, pe vremea cand era adolescenta, traind intr-o familie tensionata cu multe certuri și violența. “Eu m-am desprins de parinti…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, s-a dovedit a fi o provocare imensa pentru concurenți, iar echipele ramase in cursa se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de finala. Cu toate acestea, oboseala, deshidratarea și presiunea competiției iși spun cuvantul,…

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Oana Roman, marturisire neașteptata despre tatal ei.Vedeta a marturisit in cadrul unei emisiuni, ca tatal ei nu a ajutat-o in cariera, așa cum s-a spus. Aceasta a marturisit ca toata lumea credea ca Petre Roman a pus pile pentru ea. Oana Roman recunoaște ca tatal ei nu a fost capabil sa puna pile pentru…

- Marcel Toader, marturisire neașteptata despre Gabriela Cristea. Afaceristul a povestit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre rochiile Gabrielei Cristea, ce i-au ramas dupa divorțul de aceasta. Marcel Toader a spus ca a aruncat toate acele haine ale Gabrielei Cristea, in ciuda sumelor mari investite…