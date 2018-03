Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa ce s-a aflat ca Maria Constantin și Marcel Toader au divorțat pe ascuns la notar, astazi, artista de muzica populara a lansat vestea surpriza: se marita din nou. Cel de-al treilea soț al vedetei este un machidon simpatic . Intr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, ea a dezvaluit…

- Maria Constantin vrea sa mearga neaparat in Maroc, tocmai la Marrakech. Doar ca, spune ea, ii lipsește persoana potrivita pentru o vacanța romantica. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a reușit cam tot ce și-a propus. A dat greș, insa numai in plan personal, potrivit propriilor marturisiri.…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Moldovenii nu se tem de frig. Asta o demonstreaza o imagine recenta care a aparut pe o rețea de socializare. In imagine apare un domn imbracat doar in șorți, pe schiuri și un rucsac in spate, atunci cand afara erau inregistrate -5 grade Celsius.

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- Dupa separarea de Maria Constantin, Marcel Toader a avut o iubita, insa s-a desparțit de ea, iar acum face declarații incredibile despre aceasta. In luna ianuarie a acestui an, omul de afaceri Marcel Toader a finalizat divorțul de solista de muzica populara Maria Constantin . Dupa separarea de aceasta,…

- Marcel Toader a recurs la un gest neașteptat și…s-a autoevacuat din apartamentul din centrul Capitalei unde a locuit impreuna cu Maria Constantin. Marcel și-a impachetat toate lucrurile in saci negri, a luat o duba și s-a dus intr-o direcție numai de el știuta, intr-o…casa ”conspirativa”. ”Am plecat…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru emisiuni in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate de fostul ei partener, Marcel Toader. CNA a dat aceasta amenda pentru emisiunile „Acces…

- Antena 1 a fost amendata de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru scandalul creat in jurul divortului interpretei de muzica populara Maria Constantin de afaceristul Marcel Toader, acesta din urma acuzandu-si fosta partenera de infidelitate in mai multe emisiuni ale postului.

- Fiecare dintre noi a incercat, cel puțin o data, sa traiasca pentru cateva minute la fel ca un nevazator. Cu ochii inchiși am facut cațiva pași, dar deplasarea in intuneric total ne-a speriat rapid și ne-a facut sa renunțam. Pentru cei care s-au nascut cu defect de vedere parțial sau total acest lucru…

- Probabil ca ți s-a intamplat și ție sa mergi cu taxiul și șoferul sa fie atat de draguț incat sa te ocoleasca jumatate de oraș. In cazul Uber, nu prea merge treaba astfel și nici ”maimuța” pe schimbator nu e disponibila, dar asta nu inseamna ca nu poți sa ți-o furi. Daca crezi ca tu ai […] The post…

- Drama fara margini din familia fostului fotbalist de Liga 1 se adancește și mai mult. Și asta pentru ca, in urma unor cercetari, am descoperit contul de Facebook al baiatului lui Florin Pancovici. Și, potrivit specialiștilor, adolescenții din zilele noastre se exprima mult mai bine și mai des in mediul…

- Vica Blochina și-a surprins fanii cu o imagine care le-a dat de gandit! Blondina s-a pozat imbracata sumar, abia trezita din somn, in dreptul unui pat matrimonial „ravașit”. In imagine Vica pare ca abia s-a trezit dupa ce a petrecut noaptea cu o prezența masculina. Hainele sunt aruncate in pat, ea are…

- Victor Slav a acuzat probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la una dintre emisiuni in carje, spera ca problema la picior se va vindeca, insa acest lucru nu s-a intamplat. Motiv pentru care prezentatorul TV a ajuns pe mana medicilor. A suferit o intervenție…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Maria Constantin și Mircea N. Stoian au participat impreuna la show-ul de televiziune “Ferma vedetelor”, ocazie cu care jurnalistul a avut ocazia sa o cunoasca și mai bine pe interpreta de muzica populara. Mircea N. Stoian susține, insa, ca fosta soție a lui Marcel Toader nu a devenit cunoscuta datorita…

- Elena Udrea (44 dde ani) este in culmea fericirii. Aflata in Costa Rica, fosta blonda de la Cotroceni a facut marele anunț, deși inainte negase ca ar fi insarcinata. Aceasta a recunoscut ca este insarcinata cu gemeni și a marturisit ca sarcina evolueaza foarte bine. Elena Udrea a anunțat ca este insarcinata…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A A

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A

- Ce se intampla cu Maria Constantin dupa divorțul de Marcel Toader. Astrologul Marian Golea și artista au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre cariera și despre viața personala a vedetei. „Are o perioada foarte proasta pentru relatii. Perioada in care se afla acum…

- De ce refuza Marcel Toader sa iși plateasca datoriile la administrație. Afaceristul are probleme mari și risca sa fie executat silit din cauza datoriilor. Acesta a vorbit in direct la Antena 1, despre problemele din ultima perioada. Marcel Toader a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre…

- Iubita lui Marcel Toader este mult mai tanara decat el. Afaceristul a vorbit despre noua cucerire, la doar cateva zile dupa divorțul de Maria Constantin. Chiar daca se afla la inceput, acesta spera ca lucrurile sa evolueze frumos. Mai mult, Marcel Toader spune ca nu isi doreste sa se mai insoare si…

- Maria Constantin, proces pentru calomnie și defaimare impotriva fostului soț. Din cauza acuzațiilor aduse de Marcel Toader in ultima perioada, mama artistei a avut grave probleme de sanatate, motiv pentru care, vedeta nu are de gand sa stea cu mainile in san. Cantareața de muzica populara cheama in…

- Marcel Toader (55 ani) si Maria Constantin (31 ani), fosta solista de la „Doina Gorjului", au divortat, marti, la notar, dupa o jumatate de an de scandaluri si certuri. „Da, este adevarat, dar nu am ce alta declarație sa fac",...

- O avalanșa puternica a avut loc intr-o stațiune de schi din Japonia, fiind provocata de o erupție vulcanica. O persoana este data disparuta, iar alte 14 au fost ranite, in urma incidentului care a avut loc in provincia centrala Gunmna, relateaza BBC News. Vulcanul Kusatsu Shirane a erupt aproape in…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise in 24 ianuarie, la implinirea a 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, insa vor ramane deschise unitațile bancare din unele centre comerciale. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca miercuri, 24 ianuarie, toate subunitatile…

- Chiar daca marea ei pasiune este muzica populara romaneasca, Maria Constantin se pregatește de concursurile de canto-clasic. Studenta in primul an la Conservator, artista vrea sa se specializeze pe toate genurile muzicale și incearca sa faca abstracție ca viața sentimentala i s-a naruit. Maria Constantin…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o hotarare definitiva in procesul de divorț cu Maria Constantin. Marcel Toader și Maria Constantin au facut sa curga multa cerneala anul trecut, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza. Omul de afaceri a scos atunci la iveala amanunte care mai de care mai șocante despre…

- Ieri a fost ziua de nastere a lui Marcel Toader. Fostul partener al Mariei Constantin si-a serbat ziua alaturi de fiul sau si o vedeta cunoscuta de la noi. Este vorba de o artista de muzica populara, care i-a scris un mesaj emotionant. Cuvintele care deja au starnit controverse au insotit cateva imagini…

- Ce spune Marcel Toader despre casnicia cu Maria Constantin, la inceput de an. Chiar daca sfarșitul anului 2017 a fost unul tumultos pentru afacerist, acesta este optimist și marturisește ca acum este liniștit și iși va dedica timpul mamei și fiului sau. Marcel Toader vorbește despre ce inseamna anul…