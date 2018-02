Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A

- Interpreta de muzica populara din Gorj, Mariana Pitigoi Maracine, a decedat astazi. Anuntul a fost facut de solista de muzica populara Elena Soare.Iubita mea Mariana. Cu cine mai vorbesc eu Aveai incredere in mine ca am sa reusesc sa rezolv problema artistilor umiliti. Erai dezamagita de nedreptati.…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara din Targu Jiu, Mariana Pitigoi, a murit astazi pe patul de spital, ca urmare a unei boli nemiloase. Trupul neinsuflețit al artistei va fi depus la capela Șișești, din Targu Jiu, maine, 10 februarie. Inmormantarea ...

- Gazda emisiunii “Insula iubirii”, de la Antena 1, Radu Valcan, implineste 41 de ani joi, 8 februarie. Click! va prezinta fotografii de la debut cu chipeșul barbat, dar și povestea de dragoste dintre el și Adela Popescu, actrița care a reușit sa-l faca barbat de casa. Tatal lui, Vasile, susține ca el…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu a nimerit in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cintaretei de la noi. Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer. Victima escrocilor este un barbat din Timișoara, care…

- Indragita interpreta de muzica populara din Gorj, Ileana Laceanu, și-a petrecut ziua de naștere in cadrul unei emisiuni TV. Artista a fost prezenta alaturi de moderatorii emisiunii și de interpretele Maria Loga, Maria Ghinea și Aura Stoican. Cantareața a primit un tort cu chipul sau, din…

- Irina Loghin, clipe de cosmar peste Ocean. A fost infestata cu un virus care a ucis oameni in America. Acum este acasa, insa in stare delicata! „Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sambata, duminica in…

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…

- Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania, In plus, artista este si o mare iubitoare de animale, de-a lungul timpului avand mai multi caini si pisici. Recent, cantareata a primit o lovitura teribila, dupa ce si-a pierdut felina pe care o iubea enorm.…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Interpreta de muzica populara Veta Biris s-a casatorit la 17 ani si, pentru ca a locuit cu viitorul sot inainte sa imbrace rochia alba de mireasa, ea n-a mai fost primita in biserica, la nunta. Cantareata de muzica populara Veta Biris (68 de ani) a implinit 50 de ani de activitate, eveniment marcat…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- O cunoscuta interpreta de muzica populara a investit circa 150.000 de euro in costume populare, carora le-a oferit un spatiu special in casa si viata ei si cu care are o relatie speciala.

- Un barbat din Suceava a murit carbonizat in incendiul care i-a cuprins casa noaptea trecuta. Un barbat de 84 de ani a fost gasit de pompieri, marti dimineata, mort, intr-o locuinta cuprinsa de flacari in localitatea Negostina, judetul Suceava, cauzele incendiului fiind in curs de stabilire. Conform…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise in 24 ianuarie, la implinirea a 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, insa vor ramane deschise unitațile bancare din unele centre comerciale. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca miercuri, 24 ianuarie, toate subunitatile…

- Solista de muzica populara Steliana Sima și-a deschis sufletul și a vorbit despre o problema de sanatate pe care a avut-o și despre experiența pe care a trait-o. Steliana Sima, care s-a operat in secret in urma cu cațiva ani , este o cunoscuta cantareața de muzica populara. Steliana Sima, care este…

- Celebra solista de muzica populara Laura Lavric (71 de ani) a vorbit la ”Agenția VIP” (Antena Stars) despre viața ei sentimentala, despre divorțul de tatal fiului ei: ” Era beat si Victor, fiul meu, imi spunea: .” Solista de muzica populara a mai spus, mai mult in gluma, ca este in cautarea unui iubit,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu de muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza mediafax.ro. Tanarul artist in varsta de 22 de ani a fost gasit spanzurat luni dupa-amiaza, in locuinta sa din orasul Lipova,…

- Maria Constantin a transmis și ea un mesaj odata cu apropierea sfarșitului de an. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a avut un an dificil, in care imaginea sa a avut mult de suferit din cauza divorțului cu mare scandal de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea partener de viața…

- Este vorba despre o productie Romania TV pregatita pentru seara de 31 decembrie si prezentata drept „un chef maraton cu super invitati". Fosti si actuali ministri, senatori si deputati, presedinti de comisii parlamentare, cu totii se prind in hore, canta melodii populare, chiuie si danseaza alaturi…

- Interpreta de muzica Maria Constantin a ajuns sa fie facuta de ras de fosta sa cumnata. Maria Constantin a fost casatorita prima oara cu solistul d muzica populara Ciprian Tapota . Din mariajul lor a rezultat un copil, un baiat care se numește Codruț și care locuiește impreuna cu tatal sau. Maria Constantin,…

- Marcel Toader și-a calcat pe inima și a mers marti la termenul din procesul de divort, sperand sa o vada pe femeia care vrea sa scape de el. Marcel Toader și Maria Constantin nu s-au mai vazut din august, timp in care fostul sportiv a den...

- Interpreta de muzica populara Georgiana Spinu a fost colega de facultate și prietena cu Alina Ciucu, tanara care a sfarșit tragic la metrou. Alina Ciucu era o tanara de 25 de ani cu un viitor frumos inainte , al carei destin s-a sfarșit tragic marți seara, cand a fost impinsa pe șinele de la metrou…

- Interpreta de muzica populara a fost dusa de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Artista avea și glicemia mare. Ileana Constantinescu, care a fost foarte buna prietena cu regretatul cantareț de muzica populara Ion Dolanescu , a ajuns de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala. Potrivit…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin a afirmat raspicat ca iși mai dorește copii. Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Cantareața de muzica populara Maria Constantin a mai fost casatorita o data cu solistul Ciprian Tapota , impreuna…

- Maria Constantin a reusit sa treaca peste divortul de Marcel Toader cu ajutorul lui Jeni Nicolau, cea care scrie si textele pieselor. „Acest om ma enerveaza ce texte frumoase poate sa imi faca. Asta e tot ce pot sa spun despre Jeni. Este un om de incredere. In momentele mele grele din viata…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a dezvaluit ce anume folosește pentru a reuși sa scape de kilogramele deranjante și pentru a fi intr-o forma fizica cat mai buna. Claudia Ghițulescu este o cunoscuta cantareața de muzica populara. La inceputul acestui an, Claudia Ghițulescu s-a casatorit…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin a facut publica o scrisoare pe care a primit-o de la Moș Nicolae. Maria Constantin, care se afla in divorț cu cel de-al doilea sau soț, omul de afaceri Marcel Toader , crede inca in Moș Nicolae și in spiritul sarbatorilor de iarna. Solista a postat, pe…

- Ce va face Marcel Toader cu apartamentul in care a locuit impreuna cu Maria Constantin. Se pare ca acesta va vinde locuința, aceasta fiind și metoda prin care vrea sa achite și restanțele. Marcel Toader a declarat ca apartamentul unde locuia cu fosta sotie ii trzeste amintiri neplacute, iar decizia…

- Omul de afaceri a adunat datorii de 35.000 de lei la intretinere si nici ca vrea sa le achite, fiind de acord ca locuinta sa fie scoasa la vanzare, pentru ca administratia blocului sa-si recupereze restantele, iar el sa poata incepe o noua viata. Citeste si Zi trista pentru Maria Constantin.…

- Fiica cantarețului de muzica populara Aurelian Preda a transmis un mesaj la 14 luni de la moartea tatalui ei. Solistul de muzica populara Aurelian Preda a incetat din viața anul trecut . In urma artistului a ramas o fiica, Anamaria Rosa , care ii calca pe urme in ceea ce privește cariera. Anamaria Rosa…

- Ziua Bucovinei va fi sarbatorita anul acesta la Radauți prin mai multe evenimente organizate de Primaria municipiului, in colaborare cu Casa de Cultura, Biblioteca Municipala Tudor Flondor și instituțiile școlare din oraș. Primarul din Radauți, Nistor Tatar, a anunțat ca evenimentele dedicate Zilei…

- Ieri dimineața a avut loc primul termen din procesul de divorț dintre Maria Constantin, fosta membra a Ansamblului Profesionist Doina Gorjului din Targu Jiu și Marcel Toader. Dupa o casnicie de doar doi ani, targujianca și omul de afaceri au decis sa puna punct relației lor si sa mute scandalul…

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, iar marti a avut loc, la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, primul termen. Interpreta de muzica populara a venit insotita de mama si avocat. A

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin și fostul ei partener de viața, Marcel Toader, au avut azi, marți, 21 noiembrie, termen in procesul de divorț. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a avut marți, 21 noiembrie, termen la judecatorie in procesul de divorț cu fostul ei soț, omul…

- Maria Constantin și Marcel Toader se vor intalni la tribunal pentru a decide soarta fiecaruia. Artista a postat pe rețelele de socializare fotografii in care apare imbracata intr-o rochie stralucitoare și foarte lunga. Aceasta este din ce in ce mai slaba și pare sa nu poarte deloc sutien. Cantareața…

- Maria Dragomiroiu și-a facut operație estetica la ochi.Dezvaluirea va fi facuta in cadrul unei emisiuni tv, unde va explica de ce a luat aceasta dezicie. In aceasta seara, de la ora 21.15, interpreta de muzica populara Maria Dragomiroiu vine impreuna cu nepoatele sale, Maria (9 ani) și Ana (7 ani),…

- Indragita interpreta de muzica populara Angelica Flutur, nascuta la Ciumarna – Vatra Moldovitei, isi lanseaza duminica, 19 noiembrie, de la ora 16:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, noul album, „Pe Obcini in Bucovina", intr-un concert extraordinar. CD-ul ...

- Maria Constantin este atacata din toate partile. Cantareata de muzica populara se afla in scandal cu proprietara garsonierei in care a locuit dupa ce s-a mutat din casa lui Marcel Toader. Femeia o acuza ca are imagini cu ea cand intra in casa fara aprobare si desi se vede clar acest lucru pe inregistarea…