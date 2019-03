Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ciobanu se intoarce in Romania! Dupa ce s-a retras si nu a mai cantat de doi ani, „Ciocarlia” muzicii populare romanesti a facut un anunt emotionant si a recunoscut ce se intampla cu ea.

- Printre multe cereri la care au de raspuns angajatii unui spital din Romania se numara si cele privind ora nasterii unor persoane. La Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare cei care lucreaza la arhivele institutiei medicale raspund zecilor de cereri depuse in acest sens. Motivul pentru care baimarenii…

- Sistemul bancar din Romania va avea de suferit din cauza recent introdusei ''taxe pe lacomie'', care va afecta semnificativ solvabilitatea si profitabilitatea bancilor si va inrautati situatia acelora mai slabe, potrivit raportului de tara referitor la Romania, publicat miercuri de Comisia…

- Un medic din Romania avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, administrat necorespunzator, poate fi mortal celor mici. Tudor Ciuhodaru, specialist in Medicina de Urgenta, trage un semnal de alarma asupra abuzului de paracetamol in randul copiilor.…

- Mihaela Buzarnescu a pierdut primul meci din cadrul confruntarii de Fed Cup dintre Cehia si Romania, scor 1-6, 4-6 cu Karolina Pliskova (5 WTA). Jucatoarea noastra si-a reprosat faptul ca nu a variat mai mult loviturile si ca a lasat-o pe Pliskova sa controleze jocul. In schimb, Buzarnescu a precizat…

- In timp ce Ionuț Dolanescu ținea un spectacol de zile mari, Maria Ciobanu trecea prin clipe cumplite, scrie spynews.ro. Artista, supranumita „ciocarlia muzicii populare romanești", a fost dusa de urgența la un spital din America. Citeste si Maria Ciobanu trece prin momente dificile. Si-a anulat…

- Una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara, Maria Ciobanu, trece prin clipe grele, departe de țara. Problemele de sanatate din ultimul timp au determinat-o pe cantareața sa-și anuleze multe dintre concertele pe care le avea programate. In ultima vreme, Maria Ciobanu are grave probleme…

- Zece persoane au fost salvate de sub daramaturile cladirii prabusite in aceasta localitate situata in sudul Uralilor, in timp ce 16 au fost deja evacuate. Intrarea in imobil s-a prabusit in urma exploziei, potrivit unui comunicat al Ministerului Situatiilor de Urgenta rus. Potrivit agentiei de presa…