- Maria Carneci si Valentin Sanfira au facut spectacol in platoul emisiunii ”Acces Direct”, prezentata de Simona Gheorghe și de Alex Velea. Celebra interpreta de muzica populara si tanarul artist au facut dezvaluiri spumoase, unul despre celalalt! „E cu pedepse testul asta? Ce ne faci, Simona? Cam de…

- Filmul „Singura la nunta mea”, reprezinta debutul in lungmetraj al Martei Bergman. Prezentat la Festivalul de la Cannes, filmul va fi proiectat din 2 noiembrie 2018 in cinematografele romanești.

- Vica Blochina a faut declarații despre relația dintre fiul ei, Edan, și tatal acestuia, antrenorul de fotbal Victor Pițurca. La emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, Vica Blochina a facut dezvaluiri despre relația fostului ei iubit, antrenorul de fotbal Victor Pițurca , cu fiul lor, Edan . Blonda…

- Vica Blochina este noul membru in echipa emisiunii Acces direct, prezentata de Simona Gherghe la Antena 1. Noul sezon al emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a venit cu tot felul de noutați. Dupa ce luni s-a aflat ca Alex Velea este noul coleg de prezentare al Simonei Gherghe , marți o noua vedeta…

- Ionuț Dolanescu s-a confesat in fața tuturor și a vorbit in cadrul unui interviu despre relația cu familia sa. Artistul de muzica populara a dezvaluit detalii neștiute despre relația cu fratele lui Dragoș, care „l-a tarat prin tribunale ” dupa moartea tatalui lor. „Eu sunt in relatii bune cu toata…

- Imagini exclusive de la nunta pe care Irina Loghin a vrut sa o tina secreta. La miezul noptii, artista i-a facut fiicei sale, care a imbracat rochia de mireasa, o surpriza fabuloasa, care i-a emotionat pe toti invitatii. Mai mult, Fuego a cantat cea mai controversata piesa a lui.

- Irina Loghin a devenit soacra mica! Indragita artista de muzica populara a radiat de fericire in ziua in care și-a vazut fiica imbracata in rochie alba de mireasa. Fata cantareței s-a casatorit cu alesul inimii sale intr-un cadru de poveste, iar nași le-au fost artiștii Alina și Romeo Negoiasa, care…