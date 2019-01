Stiri pe aceeasi tema

- Diego Maradona are din nou probleme mari de sanatate, dupa ce a suferit o hemoragie gastrica. El se afla internat in clinica din Olivos, un oraș din zona metropolitana din Buenos Aires. Maradona a fost acasa, in Argentina, de sarbatori, dar se pregatea sa se intoarca in Mexic, unde antreneaza echipa…

- Diego Maradona se afla din nou in centrul atenției. La scurt timp dupa ce echipa antrenata de el, Dorados de Sinaloa, a ratat promovarea in prima liga de fotbal din Mexic, fostul mare jucator argentinian a lovit un suporter al echipei adverse, scrie ziare.com.

- Diego Maradona ocupa din nou un loc fruntaș in presa mondiala. Un scandal il aduce pe primele pagini ale publicațiilor internaționale. De data aceasta, tehnicianul argentinian a lovit cu pumnul un suporter al echipei adverse, scrie Mediafax.Maradona a privit din tribune cum echipa pregatita…

- Antrenorul argentinian Diego Armando Maradona, de la Dorados de Sinaloa, din liga secunda mexicana, a primit o amenda din cauza declaratiilor facute dupa meciul cu Atletico San Luis la adresa arbitrilor, a anuntat Comisia de disciplina a Federatiei mexicane de fotbal, scrie agerpres.ro.

- Diego Maradona il critica din nou pe selecționerul "pumelor", Lionel Scaloni. "Cu atația antrenori buni in țara, au pus un baiețel pe banca. Nu este vina lui, dar problema e ca el chiar este convins ca poate ajunge acolo". Lui Maradona ii merge excelent in Mexic, fiind la un pas de finala play-off-ului…

- Diego Maradona, legenda fotbalului argentinian, vrea sa-l aduca pe fostul mare atlet jamaican Usain Bolt la formatia pe care o antreneaza, Dorados de Sinaloa, care joaca in divizia a doua din Mexic, scrie ziarul...

- Dorados de Sinaloa, formația antrenata de Diego Maradona, s-a calificat in semifinalele play-off-ului de promovare in prima liga din Mexic. Dorados a caștigat astazi returul cu Zacatecas Mineros, scor 1-0, dupa egalul alb din tur. Golul victoriei pentru formația lui Maradona a fost semnat de ecuadorianul…

- Diego Maradona, considerat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor, l-a desfiintat pe cel considerat urmasul sau la echipa nationala a Argentinei, Leo Messi. Actualul antrenor al mexicanilor de la Dorados sustine ca Messi e interesat doar de a avea succes la Barcelona, iar la...