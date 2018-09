Stiri pe aceeasi tema

- „In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de socialisti, insa eu provin din familia popularilor europeni care sunt crestin democrati si care incurajeaza familia. Deci, voi merge la vot pentru un da, familia formata dintr-un barbat si femeie. Din punct de vedere politic raman un om de…

- Eugen Tomac: Referendumul trebuie sa ramana o initiativa cetateneasca Foto: eugentomac.ro. Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat la Râmnicu Vâlcea ca referendumul trebuie sa ramâna o initiativa cetateneasca si sa nu fie însusita de un partid politic. El a precizat…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura in primul weekend din luna octombrie, pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018. Iata ce mesaje au postat vedetele despre initiativa Referendumul pentru familie 2018 are la baza o inițiativa cetațeneasca…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei în Constitutie a fost adoptata și o data cu ea a fost prezentata și întrebarea ce va fi adresata românilor. ”Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei…

- Coaliția pentru Familie și Platforma Impreuna fac urmatoarele precizari: Inițiativa noastra de revizuire a Constituției Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formațiune politica. Nu suntem și nu am fost la remorca niciunui partid. Demersul nostru nu este in niciun fel legat de PSD sau de guvernarea…

- Initiativa de revizuire a Constitutiei Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica, iar referendumul nu este organizat de PSD, a precizat joi Coalitia pentru Familie si Platforma Impreuna. "Initiativa noastra de revizuire a Constitutiei Romaniei nu are nicio legatura cu…

- PSD-ALDE analizeaza eventuala suspendare a presedintelui Romaniei Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: facebook.com/tariceanu Coalitia de guvernare va lua luni, 9 iulie, o decizie în privinta suspendarii sefului statului, a anuntat presedintele social-democrat, Liviu Dragnea.…