Mari medici romani revin in Romania!



Reușim sa ne readucem acasa valorile! Ieri, nume mari ale medicinei, profesioniști desavarșiți confirmați in Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, Italia, Belgia și Ungaria și-au exprimat disponiblitatea de a reveni acasa, in Romania, in discuțiile pe care le-au avut cu ministrul Sanatații.



Fara indoiala ca o contribuție importanta in aceasta privința are salarizarea occidentala pe care guvernarea PSD a asigurat-o medicilor romani, dar și imbunatațirea majora a dotarilor și a condiției spitalelor romanești.



Nimic nu…