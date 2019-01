Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Apple trage un semnal de alarma, ingrijorat de incetinirea economiei globale ● Les Echos: Ce așteapta industria franceza de la 2019 ● 7 evenimente care vor marca 2019 ● Handelsblatt: Ce ne aduce 2019? Cinci elemente cruciale ● Le Point: O sonda chinezeasca aselenizeaza pe fata nevazuta…

- Autoritatea de cenzura Roskomnadzor incepe verificari la canalul BBC World News și resursele BBC in limba rusa, suspectand organizația de incalcarea legislației ruse. Decizia a fost luata de serviciul federal rus din cauza faptului ca Marea Britanie a recunoscut canalul de propaganda RT vinovat de incalcarea…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat joi ca Franta va introduce "incepand din 2019" o taxa nationala pentru gigantii din domeniul digital, daca discutiile care se poarta in prezent la nivel european pentru o mai buna taxare a gigantilor Internetului nu vor ajunge la un rezultat,…

- Viorica Dancila a fost intrebata, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de comisarul european Corina Cretu, daca imaginea Romaniei nu este afectata de sanctiunile aplicate de Autoritatea de Protectia Datelor unor jurnalisti romani…

- La Bursa de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 4,7- astfel incat capitalizarea bursiera a companiei americane a urcat la 865 de miliarde de dolari, in timp ce titlurile Apple au inregistrat un avans de 2,1-, iar capitalizarea bursiera a grupului informatic american s-a situat la 864,8 miliarde…

- Tribunalul București a respins in data de 8 noiembrie cererea RCS&RDS de anulare a unei amenzi de 7.000 de lei aplicate in acest an de Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP) pentru ca ar fi prelucrat in mod excesiv date cu caracter personal ale clienților, fara a avea consimțamantul expres al…

- “Toți demonii mei”, cel mai nou single semnat Trupa Vunk in colaborare cu Feli, a starnit controverse in mediul online din cauza clipului ce o prezinta pe artista in ipostaza Fecioarei Maria, dar și a locatiei, fiind filmat intr-o biserica. Totodata, unul dintre site-urile apropiate bisericii, CrestinTotal.ro a…

- Autoritatea pentru concurenta italiana a anuntat ca a amendat Apple si Smsung cu câte 5 milioane de euro, în urma plângerilor clientilor care au reclamat ca update-urile software au dus la functionarea mai proasta a telefoanelor mobile,