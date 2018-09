Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Astra a deschis scorul prin congolezul Dylan Bahamboula (40) si s-a desprins dupa pauza, prin ''dubla'' lui Nelut Rosu (63, 75), dupa…

- Astra Giurgiu a trecut fara drept de apel de Gaz Metan Mediaș, scor 3-0. Denis Alibec, coautor la 2 dintre reușite, a parasit terenul in lacrimi, accidentat. Denis Alibec a facut o partida excelenta. Faza golului de 2-0, din minutul 63, l-a avut in prima. A pastrat cu noroc controlul balonului, pe…

- Viitorul o infrunta acum pe Gaz Metan Mediaș in cel de-al treilea meci al etapei a 5-a din Liga 1. Echipa lui Hagi a deschis scorul in minutul 29 dupa o superexecuție a puștiului Denis Draguș (19 ani), care continua forma de vis din startul sezonului. Atacantul a inscris superb in minutul 29, cu o…

- Astra Giurgiu a remizat acasa cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-1 (1-0), sambata, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii I de fotbal. Astra a punctat inca in minutul 3, prin Laurentiu Bus, in urma centrarii lui Azdren Llulaku. In ciuda unor ocazii de ambele parti, scorul a ramas neschimbat pana in minutul…

- FCSB - DINAMO 3-3 // Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a fost prezent in tribune la derby-ul dintre FCSB și Dinamo, incheiat 3-3. Dupa meci, acesta nu s-a aratat deloc impresionat de nivelul celor doua rivale: "Fotbalul romanesc e in regres total", a fost concluzia dramatica a lui Dragomir.…

- Poli Iași și Astra Giurgiu au remizat, scor 1-1, intr-un meci peste media partidelor din acest debut de sezon. Gazdele au deschis scorul prin Cosmin Frasinescu (50), dupa o lovitura libera executata de Andrei...

- Denis Alibec a plecat de la FCSB in schimbul a 1,4 milioane și a revenit la Astra Giurgiu. A și fost luat in lot pentru acest meci, incepand ca rezerva. La pauza, in momentul in care se intorcea de la incalzire, Denis a fost solicitat de puștii aflați la meci. Atacantul a avut rabdare cu ei și a oferit…

- FCSB a pierdut partida de debut din sezonul 2018-2019, scor 0-1, in deplasarea de la Astra Giurgiu. Imediat dupa fluierul de final al lui Istvan Kovacs a fost declanșata fiesta in vestiarul Astrei Giurgiu. In timp ce elevii lui Maldarașanu ii urau patronului Ioan Niculae, a carui zi de naștere a fost…