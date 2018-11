Stiri pe aceeasi tema

- INSULA IUBIRII 2018. Hannelore a venit, insa, la Bonfire, iar in fața ei a stat Andi. Evident, ea a susținut in continuare ca singurul barbat pe care-l iubește este Bogdan. ”Nu aș putea sa-l vad pe Andi ca pe un iubit. Nu aș putea sa am o relație cu el, nici daca n-ar exista Bogdan.”, a spus…

- Doua noi brațari ale relației au cazut, seara trecuta, intr-o noua ediție ”Insula Iubirii”, la Antena 1, la un Bonfire la care au participat toți cei patru baieți. Veștile de la Minitel i-au ravașit pe cei patru baieți de pe ”Insula Iubirii”, lucru observat de fetele din jurul lor. ”Bogdan cred ca este…

- INSULA IUBIRII 2018. Chemata la Bonfire, Cati va fi confruntata cu inca doua mari incercari pe "Insula Iubirii". Mai intai, ii sunt prezentate imaginile in care il vede pe iubitul sau, Razvan, in ipostaze intime alaturi de Dana, ispita alaturi de care și-a petrecut timpul inca de la sosirea sa pe…

- Cea de-a zecea editie a celui de-al patrulea sezon “Insula Iubirii”, difuzata luni seara, intre orele 19.59-23.16 la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicul comercial din mediul urban.

- Dupa ce Hannelore a mentionat-o pe Diana, fosta concurenta la „Insula Iubirii”, in emisiune, spunand ca aceasta a mers in Thailanda pentru a se afirma, bruneta a venit imediat cu replica și a postat un mesaj dur pe Facebook. „Draga mea, Hannelore Spre deosebire de tine, asa nebuna cum sunt, sunt si…

- Un nou cuplu a ajuns pe ”Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Hannelore a vorbit pentru prima data, despre problemele din relația ei. Aceasta a recunoscut ca a fost…