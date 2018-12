Stiri pe aceeasi tema

- Razvan și Cati de la „Insula Iubirii” formeaza in continuare un cuplu, deși au plecat separat din Thailanda. Cei doi au fost dați de gol de Marinela, fosta iubita a lui Iulian, care a publicat o imagine pe contul de socializare. Au plecat separați din Thailanda, insa in Romania pare ca s-au impacat,…

- De cand s-a intors din Thailanda, Mari, fost iubita a lui Iulian s-a schimbat total. Concurenta de la Antena 1 s-a apucat de sport și are o alimentație sanatoasa, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Aceasta le-a impartașit prietenilor virtuali, micul ei secret. „Am tot fost intrebata cum ma mentin,…

- Maria Iloiu, concurenta la „Școala de Ucenice" la „Neatza cu Razvan și Dani”, a vorbit despre experiența de la „Insula Iubirii”, precizand ca s-a distrat atat de mult, incat nu a mai simțit ca era filmata.

- In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon Insula Iubirii, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. In aceasta seara, de la 20.00,…

- Situație neașteptata pe ”Insula Iubirii”, unde o concurenta se transforma complet și incearca sa seduca o ispita, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. O concurenta de la Minitel este...

- Hannelore a dat carțile pe fața intr-o discuție pe care a avut-o cu ispita Andi, care se chinuie sa o atraga mai aproape de el. Femeia a dezvaluit care sunt obstacolele majore din relația ei cu Bogdan.

- "Din ce am vazut pana acum, suntem pe aceeași lungime de unda. Nu cred ca delirez", spune Iulian. Dupa primul sarut, in timpul sedinței foto, Iulian a prins curaj, astfel ca inca un moment de tandrețe se ivește, semn ca cei doi nu sunt departe de a forma un cuplu real.