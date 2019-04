Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 150 de startup-uri în care a investit pâna acum (printre care TikTok), unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din China începe o noua vânatoare de startup-uri, cu un buget de investitii de 570 de milioane de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, joi, la inaugurarea primei recolte de sparanghel din Romania, in județul Giurgiu, in urma unei invstiții in valoare de 2 milioane de euro."Este o cultura inedita pentru țara. Ma bucur ca s-a luat aceasta decizie de a se cultiva o planta perena,…

- Mai mult de jumatate din cele 150 de milioane de euro alocate prin programul Strategia Dunarii celor 12 județe riverane din Romania, mai exact 81 de milioane de euro, au fost obținuți de Consiliul Județean Galați, cu patru proiecte de investiții pentru drumurile județene. Secretul succesului: au demarat…

- FERMIERI…Respectand reglementarile europene pentru accesarea platilor directe de catre fermieri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura organizeaza, in perioada 1 martie – 15 mai 2019, campania de depunere a Cererilor unice de plata. Fermierii depun la APIA o singura Cerere Unica de Plata,…

- Schimburile comerciale dintre Romania și Republica Moldova au atins, in anul 2018, un varf istoric. Acestea au depașit un miliard de dolari americani. Declarația a fost facuta de ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița, la emisiunea „Țara” de la postul de televiziune Vocea Basarabiei…

- Cele mai mari companii de telecomunicatii din Romania avertizeaza ca, daca Guvernul nu elimina amenda speciala de 10% din cifra de afaceri impusa prin Ordonanta 114, ea va fi atacata la Curtea Constitutionala a Romaniei.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit la Departamentul Apararii al SUA, cu Mark. T. Esper, secretarul Fortelor Terestre ale Statelor Unite. In cadrul discutiei, ambasadorul roman a evocat cooperarea aprofundata si deosebit de consistenta dintre Romania si SUA pe linie…

- Nu știu daca socrul domnului Donald Tusk a fost in vara lui 1979 cu Dacia sa 1300 pe litoralul romanesc al Marii Negre. Mulți polonezi au fost. Și unguri, și cehi, și nemți redegiști sau refegiști. Aceia dar și cei care tranzitau Romania, venind spre sau dinspre Bulgaria, au ramas toți prizonieri in…